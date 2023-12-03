新聞女王｜第11集劇情劇透　馬國明捲入性醜聞何依婷係幕後黑手？

《新聞女王》第11集劇情劇透，何依婷才是幕後黑手？無綫（TVB）劇集《新聞女王》上一集講到新聞部發現首富一家有不尋常舉動，佘詩曼下令要報道而且更打算讓何依婷上位，但何依婷就怕誤報首富死訊而不敢上場做直播。這時高海寧就趁機自薦做新聞直播，加了幾分演技後更連外媒都報道，成功變成全球焦點。最後佘詩曼表揚高海寧，高海寧更即時投誠，明顯一早已打算出賣「前上司」馬國明。



呢幾集以何依婷為重心。（《新聞女王》截圖）

《新聞女王》第11集劇情劇透

關於元旦寶寶一事，李施嬅向對方列出全部訴訟費用，希望能說服對方不要打官司；怎料馬國明引導男方指控佘詩曼……調查會議上，佘詩曼揭破元旦寶寶的父母存心騙取賠償希望幫孩子治病，卻提出成立基金幫助病患兒童，雙方最終同意和解。事件雖然得到解決，加上有李施嬅力撐，但最終王敏奕還是被調到網誌部。高層會議中，佘詩曼展示一封匿名電郵，內文控訴被電視部男主播性騷擾，矛頭直指馬國明！佘詩曼負責調查事件，並約見所有女同事了解……

馬國明為咗醜聞煩惱，因為不知道是誰爆料。（《新聞女王》截圖）

睇落何依婷冇機心。（《新聞女王》截圖）

劇情一開始講到，馬國明和何依婷正為新聞部負面新聞而討論，馬國明離開後，鏡頭一轉，何依婷就露出了一個意味深長、滿腹計謀的奸樣，背景更突然變成懸疑的音樂，暗示着何依婷潛伏在馬國明身邊搞破壞。

畫風一轉，何依婷就露出奸樣。（《新聞女王》截圖）

馬國明被捲入性醜聞。（《新聞女王》截圖）

馬國明被捲入性醜聞。（《新聞女王》截圖）

馬國明被捲入性醜聞。（《新聞女王》截圖）

馬國明被捲入性醜聞，何依婷扮無辜。（《新聞女王》截圖）

何依婷疑似大肚。（《新聞女王》截圖）