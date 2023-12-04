亞洲超星團｜方玉亨自爆參賽得到劉德華鼓勵　歐陽妙芝係狂熱粉絲

無綫與內地合辦的新選秀節目《亞洲超星團》前日（2日）播出第二集，今集是各練習生的初舞台。方玉亨亦於今集出現表現，他的表現更令在場很驚訝。15歲的方玉亨是名模歐陽妙芝的細仔，他與與王坤演出《The Greatest Show》，方玉亨因為有芭蕾舞根底，所以自轉15圈絕對不成問題，看得在場的練習生都目瞪口呆。

方玉亨因為有芭蕾舞根底，所以自轉15圈絕對不成問題，看得在場的練習生都目瞪口呆。(《亞洲超星團》截圖)

方玉亨透露今次參加透露節目是得到劉德華鼓勵：「因為佢自己都係好細個開始入行，所以佢都好明我嘅feelings，所以今次嚟嘅原因好大係因為佢支持我，同埋佢成日都話好相信我可以做得好。」原來劉德華與歐陽妙芝份屬好友，更曾經出演過劉德華的MV，方玉亨還說：「同埋我媽咪都係佢演唱會表演過。」所以方玉亨小時候已經與天王劉德華認識。

方玉亨透露今次參加透露節目是得到劉德華鼓勵。(《亞洲超星團》截圖)

而歐陽妙芝除了與劉德華是好友外，更是他的狂熱粉絲，她於1991年時擔任劉德華《再吻我吧》MV的女主角後便迷上了他，至今仍一直支持著他。2017年劉德華在泰國拍攝廣告時從馬背摔下來受傷，歐陽妙芝更擔心到哭。一直是劉德華狂熱粉絲的歐陽妙芝，最後與他成為好友，可以說得上是「追星界天花板」。

歐陽妙芝除了與劉德華是好友外，更是他的狂熱粉絲。（IG/@christineauyang_99）