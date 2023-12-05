黎明當年演《人在邊緣》曾因斯文靚仔被質疑　拍前特別去做呢件事

現年56歲的天王黎明（Leon），出道至今憑住斯文靚仔的外表，俘虜不少女粉絲。但其實以往他都演過不少破格角色，就例如當年的電視劇《人在邊緣》，年僅24歲的黎明當時拋下偶像包袱，劇中飾演古惑仔「林奕龍」一角，形象與平常大相逕庭，但劇集成績非常好，全劇平均收視42點，成為1990年度TVB收視冠軍，而原來黎明當時演這個角色時也曾被質疑過。

有網民近日重溫黎明當年接受訪問介紹《人在邊緣》劇中角色時的片段。（小紅書截圖）

黎明由以前到現在都是咁靚仔，難怪擁有一班追隨多年的死忠粉絲。（小紅書截圖）

而近日，有網民就挖出黎明當年接受訪問介紹《人在邊緣》劇中角色時的片段重溫，片中黎明講述了為何外表斯文的他，公司又會安排他演「林奕龍」這個角色，「譬如話入面做一啲所謂爛仔、街頭霸王，其實入面我自己就唔係真係一個好爛嘅爛仔嚟，都聽過喇，同曱甴（黎耀祥 飾演）個角色，係根據中國傳統上契，即係我係佢契哥，佢係我契弟，但係成套戲嘅過程，係話我因為細個嗰時，自細冇父母養，而要淪落到街頭乞食嘅階段，慢慢蒲下蒲下就變咗一個睇場，根本嚟講，本身呢個人係好正直嘅。但你話點解唔似壞人嘅樣呢？因為個樣正式嚟講一啲好猛料嘅人，可能係不形於色，完全無樣畀你睇㗎喎。」

當時對黎明來說覺得是破格演出。（小紅書截圖）

吸煙的黎明絕對少見。（小紅書截圖）

同黎耀祥好多對手戲。（小紅書截圖）

而劇集監製張華標被問到在選角時，為何會看中一直都是給人學生、王子這些青靚白淨形象的黎明，去演黑道中人、江湖人物。他表示：「黎明喺演呢個戲之前，就真係搵過一啲大哥，同佢哋傾過偈，觀測佢哋嘅動靜。」他又言當時黎明回來跟他們說：「佢話我哋冇選錯角，原來依家啲大哥真係唔同以前，唔係再光著上身、蹺起隻腳，見到女仔就吹口哨嗰種，好多大阿哥都好似黎明咁斯文靚仔。」

劇集監製張華標透露黎明當年為演好角色，拍之前真的找過一些江湖大哥。（小紅書截圖）

，還跟這些大哥傾過偈，留意他們的動靜。（小紅書截圖）

按此圖集重溫當年黎明在劇集《人在邊緣》裡面的演出：