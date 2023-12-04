阿Mo父親激罕受訪公開兒子治療實況　以「嗰12個」稱呼MIRROR

MIRROR於22年舉行的紅館演唱會上，巨型屏幕跌落，擊中舞蹈員李啟言（阿Mo），他第四頸神經（C4）骨折，至今仍需接受復康治療。其父親李盛林牧師在意外後回港照顧兒子至今，雖然年幾以來每星期都會發出代禱信，但日前他就激罕接受YouTube頻道「健康嗎 Health Code」訪問，披露阿Mo每日治療時間表以及最新情況。而中大的醫學教授，就大讚阿Mo女友So Ching是不可多得好女仔，透露二人相處的甜蜜事！



訪問片初頭，李牧師有問過若意外不是發生在兒子身上會如何，他以「嗰12個」稱呼MIRROR，未有直接叫他們的名字，李牧師說：「如果換轉唔係阿Mo，係24個Dancers其中嗰23個呢？或者係嗰12個呢？佢哋會點面對呢？」他慶幸屏幕墜下一刻，兒子頸部剛好稍為微微向前，並謂：「如果佢唔係微微向前，咁重，幾百公斤嘅螢幕直插落個頭度，係當場會爆，對佢嚟講，死咗都唔知咩事。」

李牧師以「嗰12個」稱呼MIRROR。（YouTube@健康嗎 Health Code）

他透露兒子每日的治療時間表，指他每日朝10晚6訓練，在儀器輔助下踏出第一步，不過即使晚間都不能一覺瞓天光，半夜要在家人協助下起身轉身、拉筋等等，不過李牧師說阿Mo非常積極主動去治療，指他「一做治療，幾辛苦都撐起精神面對，主動地留心自己每一個動作。」而阿Mo目前在儀器輔助下，已行過146次，每次20-25分鐘，總共行了470-480步，李牧師坦言：「呢16、17個月嘅過程，我哋見到有好多醫學統計上無可能出現嘅嘢，但都竟然喺阿Mo身上出現到。」

李牧師分享阿Mo每日治療時間表。（YouTube@健康嗎 Health Code）

醫學團隊曾話過，以阿Mo的情況，其他人要留在ICU（深切治療部）至少半年，但阿他兩個月能離開ICU，對李牧師而言已是神蹟，他又說：「其他人出事3、4個月下身就萎縮，但係佢而家都冇萎縮過。」片段亦訪問了香港中文大學醫院黃鍾鈞運動醫學及康復中心的劉敏昌教授，他說中大醫療團隊在阿Mo身上用了超過10種康復儀器，奇蹟地C4頸椎以下神經線皆運作正常，目前只希望有新科技幫助神經傳遞訊息。

Mo父向「健康嗎」公開了阿Mo接受治療的照片。（YouTube@健康嗎 Health Code）

教授指阿Mo目前說話清晰、可自行吞嚥、排走膀胱石、二頭肌亦有反應，他不禁表示：「佢（阿Mo）係一個戰士，佢好鍾意NBA，佢最鍾意嘅球隊就係Warrior，好堅毅、堅持、有要求、自律，已經係我哋好朋友，好多時鼓勵我哋。」而在明年1月，院方將購入全港首部上肢外骨骼訓練儀器，此機器相當適合阿Mo使用。

阿Mo出事前，與家人飲茶的照片。（YouTube@健康嗎 Health Code）

劉教授又大讚So Ching是不可多得的好女仔，他看得出她如何關愛阿Mo，無微不至地照料對方。他更透露阿Mo 10月生日時，在醫院舉行了生日會、簡單切蛋糕，教授說：「我哋睇到So Ching對住佢含情脈脈，阿Mo都好Sweet兩眼相投，背後都好多意義。」

幫阿Mo做治療的劉教授，大讚So Ching無微不至，是不可多得的好女仔。（YouTube@健康嗎 Health Code）

So Ching在阿Mo出事後一直照顧他。（YouTube@健康嗎 Health Code）

而李牧師在訪問尾聲剖白心聲，直言有時都會心悒流淚，他說：「作為一個正常人，16、17個月完全唔郁得，要靠人，對佢嚟講我都覺得好困難，有時從旁睇住佢治療，我都好心悒，有時會有啲眼淚㖭。」不過他認為在阿Mo身上已有很多神的恩典，他至今仍然感謝神，因為錯的不是神，是人，李牧師說：「有啲人話牧師，你個仔搞成咁，你仲要感謝你相信嘅神？我話係，我要感謝佢，因為唔係神嘅錯誤導致佢咁，係因為人為錯誤而導致佢有咁大創傷，佢哋要承認呢一種錯誤，唔係我罰咗就算。好多呢啲真係要認真睇返個安全性，受傷嗰個係佢哋家人或者當事人，佢哋會唔會係一種僥倖心態呢？」