一念關山｜劉詩詩暌違六年拍古裝劇演女漢子　一開播收視即破紀錄

近日內地屢傳吳奇隆與劉詩詩年前已離婚的消息，不過吳奇隆近日在綜藝節目上，就分享自己減少幕前演出其實是想專心經營家庭的想法，間接否認婚變傳聞。而劉詩詩近日有新劇上映，她與劉宇寧主演的古裝新劇《一念關山》，在11月28日首播後，開播四小時熱度值就突破7,148，打破內地OTT平台「2023年開播熱度值最高紀錄」，而這套劇近日已在「黃Viu煲劇平台」上架。

劉詩詩相隔六年再拍古裝劇，一開播便打破收視紀錄。

《一念關山》講述安國朱衣衛前左使任如意（劉詩詩飾）在機緣巧合下成為梧國迎帝使小分隊成員，她和梧國六道堂堂主寧遠舟（劉宇寧飾）、風流浪子於十三（方逸倫飾）、公主楊盈（何藍逗飾）、聰敏少年元祿（陳宥維飾）等人一路披荊斬棘、並肩作戰，最後天下太平、草木長青的傳奇冒險故事。

《一念關山》由劉詩詩與劉宇寧主演。

劉詩詩有「85後四小花旦」之稱，她自2011年主演人氣神劇《步步驚心》後一夕爆紅，從此穩守「古裝女神」寶座；繼2017年《醉玲瓏》後，劉詩詩暌違六年再有古裝新作登場，劇集首播後更成功創下內地OTT平台「2023年開播首日熱度最高紀錄」，可見《一念關山》備受矚目，女神威力沒法擋！

劉詩詩絕對是古裝女神。

早前劇組率先披露《一念關山》的幕後花絮，只見劉詩詩時而舞劍、時而起舞，讓網友不禁直誇她是「古裝天選之人」！談到「任如意」，劉詩詩坦言角色一改以往甜美：「她既是一匹孤狼、也是一把劍，她所受到的教育、身份和背景使她的個性有些孤冷鋒利，因此她在形體動作上會硬挺一些，以往的古裝站直就好，如意的話要隨時收緊（肌肉）核心！」「如意」的女漢子個性也為觀眾帶來了不少歡樂，劇中她不時向文武雙全的寧遠舟（劉宇寧飾）借種：「我只是要和你生孩子，誰要和你有感情牽絆？」女撩男的霸氣設定令人哭笑不得，也讓不少網友舉手自薦「如意你找我吧」、「我可以以跟你生孩子啊」，意外掀起熱話。