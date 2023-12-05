叠影狙擊｜周秀娜又有床戲同黃浩然客廳咀到入房：開心齋瞓唔使跑

《叠影狙擊》主要演員包括黃宗澤、周秀娜、黃浩然、朱鑑然、郭政鴻、關禮傑、胡卓希、張慧儀、盧慧敏、于洋、艾威、方力申、梁靖琪及文頌嫻等，早前周秀娜與黃宗澤（Bosco）有床上戲，而昨晚（4日）又輪到與黃浩然有親密關係。



涂文諾與魏曉晨齊齊對付楊俊雄。

昨晚（4日）一集，富商涂文諾（黃浩然飾）及假扮孖生妹妹梁曦（周秀娜飾）的魏曉晨（周秀娜分飾），與死敵楊俊雄（郭政鴻飾）對峙，俊雄爆出梁曦竟是金夫人，並揭發曉晨是新加坡警察臥底兼假扮梁曦的真相。文諾雖然震驚不已，但愛着曉晨的他最終開槍射死俊雄，曉晨向文諾稱現時只向錢看，但文諾要她對付袁晟杰（黃宗澤飾）以表心跡；另一身份是金先生的楊俊傑（關禮傑飾），其手下龍少（陳少邦飾）被曉晨與文諾嚴刑拷問，龍少踢爆梁曦之前偷走楊俊傑的洗黑錢罪證，雙方反目成仇……

龍少（陳少邦飾）被曉晨與文諾嚴刑拷問，龍少踢爆梁曦之前偷走楊俊傑的洗黑錢罪證。

昨晚又是周秀娜Solo時間，繼早前與Bosco的床上戲，今次則與浩然發生親密關係。娜姐主動帶酒到訪浩然豪宅，二人半醉下由客廳開始咀嘴，再到大床激吻一夜纏綿，掀起全晚高潮。娜姐受訪時被問及拍親熱戲前的準備功夫，她感謝老友Bosco：「我喺佢身上學咗一招，用雙飛人藥水消毒口腔，同埋拍呢幕戲之前放咗飯，唔可以食太濃味嘅嘢！」問到今次對手浩然與Bosco的分別，娜姐說：「我同Bosco拍嗰場戲天氣仲係好凍要搓熱雙手，同浩然完咗嗰場床上戲我就係煞科，所以未拍前特別興奮，心情有好大分別！」

娜姐今次好多床戲，之前同Bosco，今次同黃浩然。

娜姐在《叠影》一人分飾兩角，多文戲又多動作戲，因此她戲言與任何男拍檔演親熱戲也感開心：「我拍床上戲就代表可以瞓喺床唔使跑，乘機偷懶！」提到除了先後與Bosco、浩然拍親熱戲，娜姐又與方力申、郭政鴻、關禮傑及李忠希有感情瓜葛，似享盡艷福，娜姐卻苦笑無福消受：「佢哋咁多人對我一個，呢啲邊係艷福？呢種艷福我唔識享受！」

直言無福消受的娜姐，在拍咀戲前請教了Bosco。

另邊廂，被內地網民取笑有「戀愛腦」的黃浩然受訪時，笑指與娜姐同床也心情興奮：「當晚我同佢都係煞科，心情特別興奮，但都有啲唔捨得，不過嗰日場戲凌晨三、四點先開始，所以有啲眼瞓！」他又大爆拍攝當日天氣仍然寒冷，因此導演嗌Cut後要轉機位再拍攝期間，自己與娜姐也長留『被竇』拒落床：「我哋各自各瞓，再roll機就再拍，咀到已經麻木晒！」浩然又稱二人的床上戲一take過完成：「雖然冇NG，畫面睇落又好浪漫，但導演喺側邊不斷指揮我哋點錫同點擺手嘅位，一啲都唔浪漫。」浩然與太太剛慶祝結婚18周年，他笑言拍攝親熱戲也不用向太太備案：「呢啲係工作嘅一部份，播出後佢應該睇到都冇嘢！」