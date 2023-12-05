瑪姬首個演唱會 人氣王尹光擔任表演嘉賓

剛剛晉身歌手行列的著名主持人瑪姬，其首個個唱「太興飲食集團呈獻：瑪姬 MIDDLE GIGGLE 演唱會 2023」本週六 (9 號) 便在麥花臣場館隆重舉行，當中所有預備工作已進入如火如荼的階段，瑪姬表示幸好曾參與過很多大型演出，令她累績了非常豐富的台上經驗，她希望屆時能夠享受屬於自己的舞台之餘，也能令台下觀眾看到一個精彩的演唱會。

今次瑪姬邀請了尹光為她個唱的表演嘉賓之一，光哥說：「當初我在尖沙咀某處認識瑪姬，在我出場前聽到有個女生唱歌唱得很好聽，我立即望向台上，發現是瑪姬在唱歌，後來我知道她當日不是以歌手身份出現，而是大會主持，原來她不單止做主持出色，唱歌又好聽，人又靚，所以值得大家支持。」光哥接著笑說：「瑪姬於一年前已邀請我做她個唱嘉賓，她也做過我個唱嘉賓，我今次做她嘉賓便沒有欠她了。」瑪㺿回應說：「光哥真的送了一份大禮給我，我一年前邀請光哥時他已經即時答應，非常有義氣，而近期光哥人氣標升非常忙碌，我真的不敢打擾他，看到光哥已升級為光 B ，不知有否時間兌現當時承諾？但光哥真的非常好，是他自己主動和我聯絡看什麼時候綵排？什麼時候去灌錄我倆那首合唱歌？我真的很感激光哥，為何一個人可以那麼成功？光哥絕對是我一個很好的典範。」瑪姬續說她和光哥的合唱歌仍未完成錄音，希望能趕及個唱當晚表演給大家欣賞。