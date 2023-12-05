車婉婉受《中年好聲音》帶挈　新秀入行31年終首次開音樂會

車婉婉近年在TVB發展不俗，主持王牌節目《中年好聲音》帶動不少人氣，而台慶劇《新聞女王》中她亦有份飾演「華姐」一角，是「Man姐」佘詩曼的前上司。雖然近年以電視發展為主，但婉婉其實是92年參加《第11屆新秀歌唱大賽》入行，並且奪得冠軍，簽約華星出道，出過6張專輯。

車婉婉因為擔任《中年好聲音》主持人氣急升。（TVB）

不過，婉婉曾經歷過失聲，所以聲帶已無法控制唱歌，只能減少唱歌，但隨著她積極求醫，終於等到適合時機開騷，宣布於明年1月開《車婉婉 Next Step Stephanie Che 2024》 音樂會，今次更是她入行以來首次舉行音樂會！

車婉婉入行31年，終於開到首個音樂會，將於明年1月於胡李名靜體育館舉行。

演唱會由早前幫她創作《遲來的加冕》的伍仲衡擔任音樂總監，除了與許志安合唱的《會過去的》及《無頭東宮》主題曲《情的代價》外，婉婉亦唱過《彩色世界》、《不必剎掣》等經典歌曲，相信在演唱會上都會聽得到。而演唱會海報上，就寫到今次是「香港站」，未知稍後會否巡迴演出呢？

《會過去的》應該是車婉婉最多人識的一首歌。（MV截圖）

《Next Step Stephanie Che 2024 車婉婉音樂會》

日期：2024年1月13日（星期六）

時間：晚上8時

地點：胡李名靜體育館

票價：$680（12月11號城市電腦售票網公開發售）

