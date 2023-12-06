28歲傢俬大王千金3線齊發有望上位 晒火辣泳衣網民Like爆8字形容
無綫王牌節目《東張西望》（下稱：《東張》）出名盛產女神，還要位位都是樣靚身材正，而數到近期曝光率最高的一位「東張女神」，一定是現年28歲的王嘉慧（Cathy）。
王嘉慧絕對是人生勝利組，爸爸是「內地傢俬大王」王亞明，家底豐厚，其西九龍豪宅大到連見慣世面的鄭裕玲都感到羨慕；而且還有超高學歷，畢業於倫敦大學學院心理學系，並以一級榮譽及獲院長嘉許名單成績；以及擁有一副相當煞食的弗爆身材，繼早前她在《東張》中頻頻彎腰做訪問，意外騷出美好身材，令觀眾留下深刻印象後，近日她又有「新作」。
在日前一集《東張》中，王嘉慧與另一東張女主持廖倬竩（Ivy）一齊到澳門一間酒店內的室內水上樂園拍攝，講到要落水，當然不少得泳衣，雖然起初兩人都穿著上衣，但王嘉慧一雙大長腿已非常吸睛。及後，她更將行動升級，脫掉上衣以全套比堅尼呈現在電視前，將美好身段表露無疑，性感程度爆燈，完勝身旁的廖倬竩。
事後，王嘉慧繼續派福利，在社交平台上載兩張拍攝當日所拍的靚相，其中一張更以比堅尼示人，大騷火辣身材，網民紛紛留言：「Cathy超靓女😍😍好性感好迷人🔥🔥」、「果然出水芙蓉，更性感甜美散发迷人氣質」、「仙女下凡了」等，甚至以「閉月羞花，沉魚落雁！」來形容。
王嘉慧於2021年憑參選《香港小姐競選》而入行，當時成功進入最後五強，落選後順理成章簽約無綫。雖然有個富爸爸，但王嘉慧不靠關係，且一點千金小姐架子都沒有，在工作上肯捱肯搏，靠著自己努力，機會開始愈來愈多。入行初期，王嘉慧主要擔任《東張西望》主持，期間曾盛傳她收到「姦斬令」恐嚇，但她依然無懼繼續在前線採訪。另外，王嘉慧也有參演劇集《愛·回家之開心速遞》，及綜藝節目《通靈之王》和《LAW霸女神》。
而近排，王嘉慧的人氣更是非常強勁，由王牌資訊節目《東張西望》、到台慶劇《新聞女王》，再到台慶綜藝《通靈之王2》3線均見到她的身影，而她也經常在社交平台派福利，深受網民喜愛，上位在望。