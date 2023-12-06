28歲傢俬大王千金3線齊發有望上位　晒火辣泳衣網民Like爆8字形容

無綫王牌節目《東張西望》（下稱：《東張》）出名盛產女神，還要位位都是樣靚身材正，而數到近期曝光率最高的一位「東張女神」，一定是現年28歲的王嘉慧（Cathy）。



主持《東張西望》令王嘉慧成功入屋。（IG@cathy_kww）

王嘉慧有家底、有學歷，仲要樣靚身材正，絕對是人生勝利組。（IG@cathy_kww）

王嘉慧絕對是人生勝利組，爸爸是「內地傢俬大王」王亞明，家底豐厚，其西九龍豪宅大到連見慣世面的鄭裕玲都感到羨慕；而且還有超高學歷，畢業於倫敦大學學院心理學系，並以一級榮譽及獲院長嘉許名單成績；以及擁有一副相當煞食的弗爆身材，繼早前她在《東張》中頻頻彎腰做訪問，意外騷出美好身材，令觀眾留下深刻印象後，近日她又有「新作」。

王嘉慧彎腰採訪小女孩，身材成為焦點。（小紅書圖片）

王嘉慧彎腰採訪茶客，畫面有點尷尬。（視頻截圖）

王嘉慧彎腰採訪老婆婆，情況徘徊在走光邊緣，十分危險。（視頻截圖）

在日前一集《東張》中，王嘉慧與另一東張女主持廖倬竩（Ivy）一齊到澳門一間酒店內的室內水上樂園拍攝，講到要落水，當然不少得泳衣，雖然起初兩人都穿著上衣，但王嘉慧一雙大長腿已非常吸睛。及後，她更將行動升級，脫掉上衣以全套比堅尼呈現在電視前，將美好身段表露無疑，性感程度爆燈，完勝身旁的廖倬竩。

起初王嘉慧與廖倬竩都穿上上衣。（《東張西望》截圖）

王嘉慧一雙長腿非常搶眼。（《東張西望》截圖）

2人挑戰水上過山車。（《東張西望》截圖）

玩完刺激活動，到泳池放鬆一下。（《東張西望》截圖）

王嘉慧除掉上衣大騷驕人上圍。（《東張西望》截圖）

相對廖倬竩較密實，欠睇頭。（《東張西望》截圖）

呢個角度不得了。（《東張西望》截圖）

完勝廖倬竩。（《東張西望》截圖）

事後，王嘉慧繼續派福利，在社交平台上載兩張拍攝當日所拍的靚相，其中一張更以比堅尼示人，大騷火辣身材，網民紛紛留言：「Cathy超靓女😍😍好性感好迷人🔥🔥」、「果然出水芙蓉，更性感甜美散发迷人氣質」、「仙女下凡了」等，甚至以「閉月羞花，沉魚落雁！」來形容。

王嘉慧本身擁有健身教練牌，對身體管理非常嚴格。（IG@cathy_kww）

身材火辣。（IG@cathy_kww）

網民紛紛留言讚王嘉慧性感又迷人。（IG@cathy_kww）

反應熱烈。（IG@cathy_kww）

甚至以「閉月羞花，沉魚落雁！」來形容。（IG@cathy_kww）

王嘉慧於2021年憑參選《香港小姐競選》而入行，當時成功進入最後五強，落選後順理成章簽約無綫。雖然有個富爸爸，但王嘉慧不靠關係，且一點千金小姐架子都沒有，在工作上肯捱肯搏，靠著自己努力，機會開始愈來愈多。入行初期，王嘉慧主要擔任《東張西望》主持，期間曾盛傳她收到「姦斬令」恐嚇，但她依然無懼繼續在前線採訪。另外，王嘉慧也有參演劇集《愛·回家之開心速遞》，及綜藝節目《通靈之王》和《LAW霸女神》。

王嘉慧同爸爸父女感情要好。（IG@cathy_kww）

王嘉慧曾在《愛·回家之開心速遞》飾演阿壯（焦浩軒）約會對象。（影片截圖）

有份主持《LAW霸女神》。（IG@cathy_kww）

而近排，王嘉慧的人氣更是非常強勁，由王牌資訊節目《東張西望》、到台慶劇《新聞女王》，再到台慶綜藝《通靈之王2》3線均見到她的身影，而她也經常在社交平台派福利，深受網民喜愛，上位在望。

兩輯《通靈之王》王嘉慧都有份參與。（官方圖片）

王嘉慧在台慶劇《新聞女王》中飾演SNK News新聞記者劉可立。（《新聞女王》截圖）

同「Man姐」佘詩曼合照。（IG@cathy_kww）

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