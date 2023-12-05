新聞女王第13集劇情｜馬國明直播拆解性騷擾醜聞　何依婷跪佘詩曼

新聞女王第12集劇情講到新聞部兩大高層也捲入MeToo事件，在何依婷得悉鄺潔楹是性騷擾事件匿名投訴人的同時，佘詩曼亦早已識破何依婷和馬國明關係，要脅指證馬國明。而馬國明與李施嬅當年的戀情於討論區被翻出，頓時陷入小三醜聞，最後驚動方太太直闖新聞部了解事件。

第13集開始，只見徐曉薇孤獨地躺在電視台雜物間地上，旁邊放著剪刀，手邊有一灘鮮血，似乎自殺。轉到方太太，她來到電視台召集眾人開會，飛爺提出讓文慧心及梁景仁休假，以淡化事件，並建議向內部下封口令，禁止眾人提#MeToo 事件，方太太因而動怒，認為若「滅聲」消息傳出去，會有損新聞台公信力。

飛爺提出下封口令禁止員工再提性騷擾投訴事件，激嬲方太。

這時，文慧心突然闖入會議室提出解決方案，建議先安內再攘外，她指已請IT部撤回封口電郵。她召集了所有同事，主動承擔錯誤，提出減薪並提供幫助，如心理輔導和設立獨立專線，讓員工能直接與方太太聯繫。其間，張家妍現身，並回想起自己與梁景仁6年前的往事。

文慧心提出減薪以補救自己對處理性騷擾投訴的不當。

畫面再轉到張家妍，她以記者身份質問文慧心，但文慧心卻表示這是閉門會面，不設提問，但張家妍指這牽涉大公司處理性騷擾事件的手法，堅持追問，並認為她應好好把握「黃金8小時」去拆彈。兩人對峙時，方太太支持張家妍提出的開直播方案，召集今次所有當事人，透過直播節目公開說明真相，方太太更委任已調往網誌部的劉艷擔任主持。

張家妍質問文慧心，指她不回答就無法拆彈，是閉門造車。

方太太接納張家妍建議，委任劉艷主持直播釋除公眾疑慮。

梁景仁原本打算與張家妍在直播中夾口供，惟女方不答應。另一邊廂，徐曉薇發現化妝師趙凱欣（Debbie）行為異常，故意煽動她現身直播，公開被性侵的證據，叫她無需通知文慧心。不過文慧心恰巧在電梯碰到Debbie，她勸Debbie不要上節目，因為認為她證據不足，公開反而會對Debbie不利，讓觀眾說她無中生有。直播上，梁景仁承認與張家妍曾拍拖，如今與徐曉薇是情侶關係。同時間，徐曉薇去找Debbie，發現她已自殺，她見血後亦被嚇暈，兩人雙雙送院。

張家妍、梁景仁、文慧心現身直播，由劉艷做主持問他們問題，當中梁景仁承認與張家妍及徐曉薇的兩段情。

Debbie收看直播後，受不住打擊而用剪刀割腕自殺。

曉薇見到Debbie自殺後，受驚暈倒。

方太太希望張家妍成為第三方勢力，但張家妍拒絕，不過亦令文慧心開始刁難張家妍，取消她的節目，轉捧許詩晴上位以制衡她。徐曉薇在辦公室向文慧心下跪，並坦承錯誤，表示願意放棄梁景仁，只要文慧心需要自己，她可無底線地為她效力。此外，原本Debbie自殺一事仍未拆解，但梁景仁從對方父母口中得知，原來Debbie是她的癡心粉絲，對其一言一行分外敏感，以為只要令男方身敗名裂，就會得到他；梁景仁連日到醫院探望，並希望她能與自己一起補救此事。

方太太希望張家妍成為第三方勢力，但張家妍拒絕。

文慧心當眾削減張家妍權力，並轉捧已向她投誠、背離了梁景仁的許詩晴。

徐曉薇在電視台當眾跪文慧心。