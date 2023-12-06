五月天上海演唱會疑假唱將被調查　律師稱假唱可能會被終身禁唱

五月天日前遭內地音樂網紅麥田農夫爆料，表示經過電腦程式鑑定後，發現五月天的上海演唱會有5首歌曲疑似是對嘴假唱，指控他們在演唱會上疑「假唱」，引發網民熱烈討論，相關話題火速登上微博熱搜榜第一位。根據內地《營業性演出管理條例》第28條指出，表演者若假唱就是「欺騙觀眾」，且依據該條例第47條，假唱者將會被罰人民幣5萬元以上、人民幣10萬元以下的罰款。上海文旅局就回應表示：「需要一定時間調查。」

五月天被積質疑假唱 。（阿信微博圖片）

五月天的公司北京相信音樂前日 (4/12) 亦已發聲明反駁有關指控，聲明中提到：「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，網路上關於五月天假唱的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害我司藝人形象。」另外聲明中亦提到他們會積極配合相關部份進行調查工作，相信會有一個公正的結果來「以正視聽」。

五月天演唱會現場照片（FACEBOOK@五月天）

北京市京師律師事務所律師許浩表示，如果歌手在演唱會中假唱屬於違法行為，這種行為涉嫌消費欺詐，觀眾可以要求主辦方「退一賠三」。一旦被認定為假唱，涉事歌手可能面臨不同程度的行業聯合抵制，情節嚴重的可能會被「終身禁賽」。而「#律師稱若五月天假唱可能會被終身禁唱#」亦登上了微博熱搜榜第一位。

五月天在台上以香蕉比喻友誼的味道。（視覺中國）