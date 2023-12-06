新聞女王劇情｜高海寧找佘詩曼傾條件 何依婷妹出事黑材料被揭發

在《新聞女王》第13集劇情中馬國明的MeToo事件純屬誤會而完結，龔慈恩想拉攏李施嬅成為SNK News的第三勢力，但她不答應，另方面佘詩曼就捧高海寧上位來制衡李施嬅。

龔慈恩向佘詩曼表示喜好

《新聞女王》第14集劇情中佘詩曼和龔慈恩一起去行公司，龔慈恩每拿起一個手袋就向佘詩曼暗示每個手袋，等於SNK News 中的不同同事，和自己的喜好，讓佘詩曼在人事上按她意思去做。

龔慈恩以手袭喻主播人選。（熒幕截圖）

佘詩曼說李施嬅的專題節目得罪了大地產商，因此沒有廣告支持，所以節目是失敗的。佘詩曼更把高海寧的黃金時間主播時間減少，說是龔慈恩希望讓觀眾有更多選擇。

佘詩曼說李施鏵的節目沒有告就是失敗。（熒幕截圖）

高海寧主播時間被削。（熒幕截圖）

高海寧找佘詩曼談條件

為了爭取更多黃金時間主播的機會，高海寧找佘詩曼談條件，說有一宗援交少女的案件，她可以跟警方一起去在黃金時問做直播，成功話要做每星期七晚的黃金時間主播。

高海寧找佘詩曼談條件 。（熒幕截圖）

何依婷妹援交?

這晚何依婷和馬國明負責做主播，高海寧在外邊和警方一起跟拍拘捕援交少女，在警方行動過程中，高海寧在地下拾到一個手袋，她發現在手袋中的證件估計是屬於飾演何依婷的妹妹陳若思的。

高海寧發現到陳若思的證件。（熒幕截圖）

陳若思被警追捕時，打電話給家姐何依婷，但因為何依婷在做直播，所以聽不到她的電話。高海寧在現場就叫攝影師要跟拍被警員追捕的陳若思，直播室的何依婷見到妹妹出現在直播影片中感到非常驚訝。

陳若思到危險的地方。（熒幕截圖）

陳若思到危險的地方。（熒幕截圖）

陳若思跑到了二樓外的邊緣上，何依婷非常擔心找來電話打電話給妹妹陳若思，怎知陳若思的電話從二樓掉了到馬路，因為不想被後面追來的警員拘捕陳若思竟然沿著大廈外的招牌跳到地下，並想拾起馬路上的電話，結果就被一輛汽車撞倒，何依婷見到這一幕立刻不知所措。

何依婷想和陳若思聯絡。（熒幕截圖）

陳若思被撞倒。（熒幕截圖）

在控制室的佘詩曼見到陳若思出事，強忍著淚水跟直播室的何依婷說，坐上了主播的位，無論發生甚麽事都要報道下去。但何依婷情緒已經處於崩潰邊緣，整個人呆了，佘詩曼便讓馬國明去完結這段報道。

目睹妹妹出事，何依婷崩潰了。（熒幕截圖）

佘詩曼要何依婷堅持下去。（熒幕截圖）

馬國明也很愕然。（熒幕截圖）

何依婷在電話中聽到妹妹陳若思給自己的留言，傷心落淚，這時她收到警方電話說，她妹妹已證實死亡。

收到警方說妹妹志世的消息何依婷痛哭。（熒幕截圖）

高海寧說謊自己並不知情

鄧智堅找馬國明、佘詩曼和高海寧開會，問他們關於該段直播的事，高海寧說謊自己當時並不知道，有一個少女和公司同事有親屬關係，亦未聽聞過何依婷講她的家事。

高嗰寧說不知陳思婷身份。（熒幕截圖）

會後馬國明再問高海寧是否有任何隱瞞的事沒有說出來，她裝作若無其事地說沒有，但在轉身離開時郤忍不住想哭，因為她並沒有想過事情最後會導致何依婷的妹妺會死。

高海寧也感到難。（熒幕截圖）

何依婷和母親在醫院看完陳若思遺體後，在醫院門口被一大群記者圍著訪問，馬國明及時趕來為她們解圍，佘詩曼亦已經在車上等她們母女，佘詩曼給何依婷媽媽黎燕珊一張沒有銀碼的支票，叫何依婷離開傳媒去開一間小店過活。何依婷拒絕佘詩曼的提議，說不需要別人可憐自己。

何依婷和媽媽去認領妹妹遺體。（熒幕截圖）

馬國明為何依婷解圍。（熒幕截圖）

佘詩曼叫何依婷不要做主播。（熒幕截圖）

因陳若思的事，何依婷的假學歷被其他記者查出來，不能再留在電視台，馬國明向鄧智堅提議將她調到網誌部，讓她覺得不開心自己離職。高海寧的對手因此少了一個，李施嬅因專題節目被佘詩曼借機壓著，會否讓高海寧得以坐大？

馬國明提議讓何依婷去網部。（熒幕截圖）