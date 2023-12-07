五月天捲假唱風波相關部門介入調查　阿信16字回應網民留言打氣

台灣天團五月天最近正在歐洲巡演，而早前在上海舉行演唱會時卻被內地網紅質疑假唱，涉嫌違反內地法律。事件不停發酵，內地相關部門亦介入調查，大前日（4日）五月天的公司北京相信音樂，曾出聲明反駁。

五月天捲假唱風波。(ig@ashin_ig)

而檢舉主唱阿信的博主，昨日（6日）發文表示自己沒有收任何錢：「關於此次風波，我絕沒有收過任何一個平台任何一個公司任何一分錢，如果我說了假話，歡迎各位舉證評論，我都願意按所謂我收的錢『三倍賠償』。」

阿信仲話自己冇收錢。(ig@ashin_ig)

因為今日是阿信的生日，他在晚上發文說出生日感想時，亦回應了假唱風波，一句話感動了所有五迷：「除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」不少粉絲立即湧到他的社交平台留言表示支持。

阿信發文回應假唱風波。(ig@ashin_ig)

阿信生日感言全文：

今年可以過兩倍的生日，亞洲生日結束，還有歐洲時間等著我，比起往年，場面果然更加盛大。



今年的生日，像是一個公開的派對，新舊朋友都歡迎，有人覺得大廳嘈雜了些，而我覺得多認識新朋友也未嘗不好。



人生嘛，有些人為你精心準備生日祝福，有人調皮往你身上砸派。不只是我，每個人都是這樣的，沒什麼公不公平，重點是開闊的心胸，與開朗的心情。



倒是期待著後天凌晨的演唱會直播，邀請你見證與感受，這份100%的熱情與熱力，一定會越過半個地球說服你，感動你。



好想見你第77場，終於抵達終站。這次曲目中，最難唱的，也是我每次都最期待的，是「我心中尚未崩壞的地方」。



經歷過了將近三年的停機，慢慢把自己調整回巡迴的軌道上，更重要的，是那種珍惜到一首都捨不得刪，唱到超時線上的心情。



「我心中尚未崩壞的地方」，是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。



每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。



當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。



除了真唱，



否則沒有其他感動你的方式。



雖然不是那種完美天籟，



但我有信心直擊感動你心。



當用盡全力的最高音唱罷之後，我都會奮力再次站起，只因我心不曾崩壞，只因此刻看著這篇文的你，依然在人生的某個轉角，等待五月天與滿頭銀髮的你，在人生繁華落盡時，再次合唱起我們一生一次的青春。



明年就是五月天出道25週年，這當然不是我們航行過的第一場風雨。謝謝每位為我們挺身而出的舊識，更感謝所有給我們指教的路人老師，派對會結束，曲終之時，你我的心與眼神將更加清澈。



請不要擔心我，請不必為任何事辯解，因為人生還有那麼長，我確信每場五月天，都會用盡全力，讓你不虛此行。



星空下你低吟著知足、高考那年聽的倔強、失戀時陪你的溫柔、友情喧嘩時總愛唱的乾杯、海底撈裡不顧旁人的派對動物、現實一再打擊你沒忘了頑固、偶爾想起那個他的突然好想你、擦乾眼淚的笑忘歌、以及你預定道別時刻播放的轉眼與如煙⋯。



話題與熱搜，終究會過去，這頂假頂流的皇冠被摘下時，留下的，是平凡如你我的血肉之軀，在人生中更深的羈絆與相依。



美好如你。



能參與你的一生，



是我這趟人生最好的禮物。



生日快樂給我，生日願望給你，祝你們身體健康，心想事成。



我們巴黎直播見！

