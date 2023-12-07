新聞女王劇情｜佘詩曼何依婷黑材料爆光 高海寧靠身材上位有原因

何依婷的學歷在《新聞女王》第14集劇情被揭發是假的，於是被調到網誌部，高海寧替代了她的位置，工作變得是任由佘詩曼吩附差遣，其他同事都看不過她為何由新聞主播變成妹仔。

佘詩曼看中何依婷

在《新聞女王》第15集劇情，回帶到2017年何依婷去SKN News 面試做新聞主播，在洗手間吃抑鬱症的藥被佘詩曼見到。到她面試時被佘詩曼問到學歷低，有甚麽優點能勝任這份工，何依婷立刻向佘詩曼表逹自己會對為她忠心地做任何事。佘詩曼跟何依婷說她就自己要請的人，並教她怎樣去做假學歷回來跟她工作。

佘詩曼去洗手間時見到要食吃抗抑鬱症的何依婷。（熒幕截圖）

何依婷發現佘詩曼跌在馬桶的耳環。（熒幕截圖）

何依婷竟把耳環執起來，在面試時交回給佘詩曼。（熒幕截圖）

佘詩曼教何依婷怎樣去做假學歷。（熒幕截圖）

何依婷出現幻覺

何依婷在目睹妹妹陳若思死亡後，經常產生幻覺而突然情緒激動，但即使去看醫生覆診，她都一直掩飾和克制，不想讓人發現。

何依婷經常出現和妹妹陳若思有關的幻覺。（熒幕截圖）

何依婷去看醫生時也隱瞞病情。（熒幕截圖）

何依婷在公司後樓梯崩潰痛哭被馬國明發現。（熒幕截圖）

李施嬅的上位機會

SNK News收到英國首相要下台的消息，所有人都找不到相關的人接受訪問時，李施嬅聯絡到人一位英國大臣，可以接受即時訪問。高海寧說自己英文未夠好，所以佘詩曼就讓李詩嬅負責這次訪問。

佘詩曼說今次是高海寧自己放棄機會。（熒幕截圖）

李施嬅因英文好，取代了高海寧的直播時段。（熒幕截圖）

高海寧想爸爸認自己

高海寧去探望在養老院住的爸爸，當時電視在播放李詩嬅訪問英國大臣的片段，飾演高海寧爸爸的Joe Junior就說做新聞主播的就是他女兒，不停向院友讚李施嬅，令高海寧覺得很難受。

Joe Junior在老人院看電視，見到誰報道新聞就說是目己女兒。（熒幕截圖）

高海寧見到爸爸認錯李施嬅是自己感到很難受。（熒幕截圖）

老人院懷疑虐老

SNK News收到市民提供影片，說有老人院虐待老人家，他們想報道出去，但是被李施嬅反對，認為要深入調查後確定才可以報道。原來這間就是高海寧父親所住的老人院，高海寧亦自行靜靜開始調查。

有市民向SNK News提供老人院虐老影片。（熒幕截圖）

高海寧看到就是她爸爸所住的老人院感到很擔心。（熒幕截圖）

高海寧親自調查

高海寧用微型攝像機，在老人院到處查看，和問父親有沒有被虐待，但當她問老人院職員這裏是否有天台或露台時，就被對方問她是否想利用老人院做新聞。

Joe Junior因有老人痴呆所以不能正確告訴高海寧自己是否有被虐待。（熒幕截圖）

高海寧和李施嬅合作

高海寧從老人院出來，碰到也是來調查虐老事件的李施嬅，她勸高海寧要把家屬和工作分開，否則調查內容就會不客觀準確。於是高海寧便和李施嬅合作調查，另外派人混進了老人院做臥底找資料。

高海寧和李施嬅合作調查老人院虐老事件。（熒幕截圖）

她們派了臥底到老人院。（熒幕截圖）

臥底見到和拍攝到老人院職員拍扞老人家，那個正是高海寧的爸爸。（熒幕截圖）

佘詩曼故意刁難高海寧

高海寧把虐老事件的資料拿給佘詩曼，說想要報道。但竟然被佘詩曼責怪，說她連為她和龔慈恩訂枱食飯都做不到，憑甚麽去做到這個報道。高海寧覺得很委屈，和鄧智堅去酒吧喝酒，並從他那裡知道佘詩曼要訂枱的餐廳資料。

佘詩曼跟高海寧說，為她與龔慈恩訂位食飯才是她的工作。（熒幕截圖）

高海寧向鄧智堅訴苦，在公司一個朋友都沒有。（熒幕截圖）

佘詩曼再給機會高海寧

原來佘詩曼知道高海寧是故意要害何依婷，所以為難她，後來高海寧向她認錯，她就對高海寧的態度就有所媛和，並讓她報道養老院虐老的新聞。

高海寧作功訂到枱和向佘詩曼道歉。（熒幕截圖）

高海寧報道老人院虐老事件。（熒幕截圖）

老人院被封關門

養老院虐老的新聞被報道後，養老院被查封關門，高海寧去接爸爸Joe Junior 回家時﹐被很多人怪責她讓很多老人家不能住在養老院。

很多老人家的親屬和老人院職員駡高海寧。（熒幕截圖）

高海寧開心被爸爸認出

Joe Junior這日見到高海寧，就認得她是之前做過新聞報道，是自己的女兒，讓她感到很開心。回到家後Joe Junior邊看新聞邊失禁，高海寧就為他清潔地上的尿。

高海寧很高興Joe Junior認到自己。（熒幕截圖）

高海寧為失禁的Joe Junior抺尿。（熒幕截圖）

女子排球隊性侵事件

女子排球隊萬華在出戰亞洲錦標賽前，被曝出有性侵行為，高海寧去採訪時開罪了排球隊教練，王敏奕就令排球隊隊受傷，萬華能否代表港出戰世錦賽，隊內又是否有人受到性侵？

y高海寧為搏表現開罪排球隊教練。（熒幕截圖）