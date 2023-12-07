澳洲消防員月曆猛男來港食米線籌款　擇偶最緊要有幽默感

譚仔國際（2217）旗下譚仔雲南米線及譚仔三哥米線邀請到三位2024澳洲消防員月曆封面猛男消防員來港出席籌款活動。分別來自澳洲布里斯班消防局的Brenden Purvis和Ricky Smith，還有墨爾本消防局的Michael Galanos，即場騷肌兼試食新推出的熱鍋系列，而明日三人將會到不同分店進行籌款。

譚仔國際（2217）旗下譚仔雲南米線及譚仔三哥米線邀請到三位2024澳洲消防員月曆封面猛男消防員來港出席籌款活動。（梁碧玲攝）

接受訪問時，三人表示首次來港，雖然今次行程緊密，但仍希望可以品嚐到香港的美食，而Michael就透露自己非常喜歡食辣，亦能挑戰到譚仔雙特辣。而Brenden就表示昨晚初嚐了皮蛋，笑言：「其實並不是那麼難吃，幾好味，亦是很好的蛋白質來源。」

三位消防員，左起：Brenden、Ricky、Michael。（梁碧玲攝）

提到有不少港女知道三位來港都表示興奮，問到三人的擇偶條件，Ricky指自己喜歡貼地善良有同情心和幽默的另一半，由於自己非常喜歡到沙灘及滑浪，希望對象都一樣喜歡享受大自然，Brenden和Michael認為能一起享受美食及冒險很重要。

三位透露自己的擇偶條件。（梁碧玲攝）

對於作為消防員能夠去到不同地方進行慈善籌款，三人直言這個經驗很不真實，能夠為慈善出一分力最重要，Ricky謂：「能幫助慈善機構感覺很好，這亦比我們更重要。」另外，問到三人如何保持著爆肌身形，Michael表示每個人的習慣都不同，不過消防局都設有健身室，所以大家都會每日健身，在空餘時間就喜歡行山。