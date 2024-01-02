專訪｜吳林峰認真諗過應否爭叱咤獎：原來係呢個味道

吳林峰上年第2首派台歌《末生》，終於圓夢邀得「鬼才」林夕填詞，在收到成品時，雖然隻隻字都識但完全唔明想要表達什麼，拖足幾個月唔肯錄音，對樂壇頒獎禮己打定輸數。「我係打從心底care 自己做唔做到某啲嘢 , 多過我得唔得到某啲嘢 。」望一望同期嘅新人姜濤、林家謙、陳凱詠，再經歷埋母親大人一場大病後，吳林峰認為自己「5年都未死 ，算係咁」 。



吳林峰年初連放假都寫歌，搞到自己壓力極大，直到早前去台灣旅行，真真正正地放鬆。（陳順禎攝）

一講到《末生》，筆者第一聯想到2014年韓國神劇《末生》，以職場新人的視角描繪職場人們的面貌，被稱為「工薪階層教科書」。吳林峰當初一直理解不了夕爺的詞，加上未得到夕爺官方解說，於是用了兩天時間煲完《末生》，看看可否由劇中搵出少少答案。「睇完好概嘆，劇集講嘅係搵存在喺世界嘅意義，而未生係圍棋嘅術語，還沒確定死活嘅棋子，接下來可以做活，也可以放棄它轉而爭取其他利益，取捨之間沒有對錯，只在選擇，完全呼應人在 ...而喺我錄完晒首歌後，終於收到夕爺嘅解說，首歌最想同大家講，可能有啲嘢無得改變，譬如你嘅出生，但未去到終點都唔應該放棄 。」

《末生》MV男主角張繼聰是吳林峰膽粗粗DM對方得到來的，連佢自己都估唔到阿聰如此幫手，仲叫佢將來幫有需要幫助嘅人就係最好嘅回報。

吳林峰說第一次收到《末生》歌詞時，因為當中講述人生、歷練，他怕自己太年輕而未能駕御，所以一直拖得就拖，直到拖無可拖，試唱第一句起雞皮、中段落淚。「『十五六歲便飲飽廢水』真係好香港精神 ，到底夕爺點寫到出嚟 ？最唱唔到係『誰決定未來暫時還沒空位，雖則有偉大靈魂未能被承認有軀體』 ，原來好多嘢一早被決定，例如好多人都叫自己唔好做音樂， 但慶幸自己過到 ，又諗起朋友出生好好，但自己去開餐廳然後執咗 ，用盡唔同辦法去生存，一邊唱一邊諗起好多故仔。」

成功邀得林夕填詞，吳林峰嘅目標名單可減少一項了。（陳順禎攝）

獲得夕爺嘅加持，會否想以獎令《末生》更有意義， 吳林峰笑言：「《捱麵包》出完之後咁耐先出《末生》，我都應該唔使再諗咩獎 。其實我整歌時無特別去諗獎， 我啲歌未必會好多人突然好鍾意，所以我心態係啲歌比人聽耐啲，好過急於一時好紅，追獎會有機令曲色好單一化。同埋嗰時三個月未出到歌，本身係想搵定MV班底，但原來大家都無期，到有歌詞時，又唔係好知點唱，好多問題令你無時間去諗獎，同埋今年係學習年，覺得自己塞咗喺某啲位 。」

吳林峰話自己都估唔到Jer會邀請他做尾場嘉賓，二人的友誼十分奇妙。（資料圖片）

無諗但唔代表無爭獎心，但吳林峰嘅目標係「唱作人」系列，所以當初態《我也難過的》奪得叱吒十大第九位，第一感覺係驚到爆。「開心係首歌自己作，作曲得到認可，同埋令大家聽到謝芊彤把聲，慶功完之後我真係有好好考慮下年係咪想繼續爭獎，原來拎叱咤係呢個味道。而結論係我今年啲歌要好過上年，唔想《我也難過的》成為唯一一首俾人知道嘅作品，亦想知自己仲可以寫到咩。」吳林峰說年初時寫歌寫到發癲一樣，由於將興趣變成工作，連放假時都在寫歌，壓力巨大。「同埋唔知係咪謝芊彤原因，我會好想幫到寫歌俾佢嘅人，今年幾唔開心嘅位係幫唔到張蔓莎（《自動登入》）。」

吳林峰與謝芊彤合唱的歌曲《我也難過的》，在叱咤樂壇流行榜頒獎典禮獲得「專業推介叱咤十大」第九位，這個「意外」對吳林峰來說是十分新鮮的。

入行5年，吳林峰數出同期新人包括姜濤、林家謙、陳凱詠，加上社會運動、疫情，認為「5年都未死，算係咁」，他解釋：「冇一個刻係令以前相信、幫過我嘅人失望，唯一唔滿意係未令屋企人生活好啲，阿媽而家都仲要返工，因為佢之前大病。當時諗咗好多，覺得自己好任性，嗰段時間都幾難捱，本身有筆錢係應急 ，嗰時一次過用晒。」錢無咗可以再錢，吳林峰慶幸當時有錢用動用，亦慶幸媽媽嘅病在早期發現並就醫，現時已痊愈。