新聞女王劇情16-20集｜佘詩曼被新主播威脅 李施嬅受懲開始黑化

《新聞女王》第15集王敏奕和高海寧分別去調查排球隊性侵事件，結果闖出峭禍來，在下星期佘詩曼和李施嬅合作調查此事，結果導致李施嬅要離開SKN News電視台。

《新聞女王》第16集劇情劇透

王敏奕在採訪萬華女子排球隊性侵事件時，令萬華排球隊隊長何沛珈受傷，萬華女排教練經排球總會向SNK News投訴。佘詩曼與萬華女排前隊長陸詠恩見面，原來就是她在網上匿名投訴被教練性騷擾，詠恩稱曾向好友何沛珈訴說此事，何沛珈卻不相信她。

莫家淦幫佘詩曼約到萬華女排前隊長陸詠恩見面。（熒幕截圖）

何依婷放工時情緒病突然發作，遇到網約車司機馬貫東，聽着車上播放的爵士音樂，情緒竟慢慢平靜下來，在車上睡了一夜。

失眠多時的何依婷在馬貫東的車上得以安眠。（熒幕截圖）

佘詩曼約了詠恩做訪問，但於直播前一刻她卻人間蒸發，原來她被球會控告誹謗，不能接觸傳媒。佘詩曼不願放棄，並成功遊說李施嬅聯手調查。何沛珈練完排球後在女更衣室見到教練向她走近……

排球隊教練竟出現在女更衣室。（熒幕截圖）

《新聞女王》第17集劇情劇透

何沛珈等排球員在機場出發到外地比賽前，毅然集體往警署報案，指控教練性侵。就在李施嬅正要報道性侵案時，萬華球會成功向法庭申請禁制令，禁止傳媒報道相關新聞。但佘詩曼刻意隱瞞，令李施嬅繼續報道，公然無視法庭禁制令！

佘詩曼故意攔下法庭禁制令。（熒幕截圖）

何依婷意外發現工廈內的「私竇酒吧」，她拉上馬貫私下調查……李施嬅因無視法庭禁制令一事，被內部調職到出版部作懲戒。何依婷勾勒出私竇酒吧背後的利益關係網，她整理並報道，怎料網誌報道卻被抽起，原來是佘詩曼的主意。

馬貫東陪伴何依婷到處採訪。（熒幕截圖）

《新聞女王》第18集劇情劇透

佘詩曼安排何依婷回歸電視部主播崗位，負責淩晨時段。何依婷乘佘詩曼無暇監察的深宵，重新報道「工廈私竇」的新聞，她因此被封「正義女神」。

佘詩曼半夜見到已下架新聞竟被報道出街。（熒幕截圖）

鄧智堅重金禮聘上代女主播趙車婉婉回歸，要制衡佘詩曼，車婉婉更在開會時「指點」佘詩曼。

車婉婉處處針對佘詩曼。（熒幕截圖）

何依婷因揭發工廈牌照問題遭遇報復，向她淋紅油，她對抗惡勢力的短片被放到網上，人氣更上一層樓。

何依婷被淋紅油後，令她受網民追捧。（熒幕截圖）

高海寧因父親病重昏迷，沒有再像之前般爭上位；被流放到出版部的李施嬅，在採訪新聞時，受訪者說她有官司在身而不信任她……

高海寧的爸爸出事。（熒幕截圖）

《新聞女王》第19集劇情劇透

車婉婉和馬國明一起做直播時越權，令馬國明很不滿，車婉婉更要求與佘詩曼平起平坐。李施嬅在出版部感覺沒有發揮會，找鄧智堅說想回電視卻被奚落。

馬國明和車婉婉做直播時有衝突。（熒幕截圖）

高海寧在直播工作時嘔吐，惹來懷孕疑雲，林正峰在辦公室與她高調認愛。佘詩曼和馬國明就分別勸高海寧與林正峰不要一起，被他們拒絕。

高海寧在直播時突然嘔吐。（熒幕截圖）

車婉婉積極聯總絡廣告客戶，但佘詩曼就查到車婉婉的人脈交情已瓦解了。馬貫東做司機時聽到的情報，令何依婷智破演唱會門票黃牛黨。馬貫東約車隊成員一起食飯介紹給何依婷認識，何依婷從中得悉非法賽車傳聞。

何依婷在馬貫東協助下採訪到黃牛黨炒飛。（熒幕截圖）

《新聞女王》第20集劇情劇透

馬國明準備與廣告商簽約，豈料被車婉婉捷足先登。馬國明從富二代Cyrus口中得知車婉婉的弱點，藉此要脅她……

車婉婉搶走馬國明的廣告客戶。（熒幕截圖）

何依婷在馬貫東幫助下拍到Cyrus參與非法賽車，便跟馬國明去應酬，想從他們的圈子探聽更多消息，馬國明看穿並警告她要小心。

何依婷鹁悉心打扮去應酬富二代。（熒幕截圖）

佘詩曼找車婉婉，聲稱要與她和解，並讓她可以取得兒子撫養權，車婉婉接受她提議辭職，她臨別前把一份當年佘詩曼追訪賊王案的資料交予馬國明，希望他可以查出真相。

車婉婉覺得賊王一案有很多疑點。（熒幕截圖）

李施嬅陪高鈞賢出席活動，重遇舊同事陳曉華，對方所講的話刺中李施嬅的弱點，李施嬅決定和高鈞賢分手…