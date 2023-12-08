新聞女王｜林燕玲自覺跑新聞似張家妍　憶述蝦碌事件：突然停電

林燕玲今日（8日）現身西九文化區出席《共建美好社區大匯演》拜神儀式。提及最近熱播的TVB劇集《新聞女王》，林燕玲接受《香港01》 表示：「我除咗開電視睇之外，有睇YouTube同埋睇埋佢哋嘅劇集精華，同埋睇埋啲演員訪問。」她繼續指至今也是從事媒體工作，感覺很像投射自己進去劇情。

林燕玲今日（8日）現身西九文化區出席《共建美好社區大匯演》拜神儀式。（張祖銘攝）

林燕玲承認當年競爭好大

被問到當年的競爭是否很大，她說：「喺職場上，你喺任何時候都會覺得競爭好大，每個人都向着同一個目標，個個都想坐嗰個位，所以係好平常嘅事！」提到劇中那一個角色影射到當年的模樣，她表示：「每一個角色都係投射咗好多人落去，譬如佘詩曼嘅角色喺現實生活都集合咗喺新聞辦公室裏面唔同崗位嘅人嘅責任擺咗落去，又或者好似張家妍（李施嬅）出去跑新聞，我都諗起嗰陣時跑新聞嘅日子，可以投射喺唔同嘅角色裏面都搵到自己，我哋新聞工作者，主播又好記者又好點解睇得咁投入呢！就因為咁嘅原因。」

林燕玲收看《新聞女王》諗起嗰陣時跑新聞嘅日子。（張祖銘攝）

《新聞女王》「SNK News午間新聞主播」張家妍（李施嬅飾）。

林燕玲最印象難忘講股票成交

講到劇中的劇情有工作人員會協助主播戴耳機，她指現實中也是有發生過，並表示：「睇情況。你好趕或者好忙嘅時候，就一定會有人幫你。」至於過去有否發生過「蝦碌」事件，她說：「以前做財經台有試過個直播突然停電，都冇乜嘢要當冇事咁發生，做直播最印象難忘，通常都係坐得好耐，有試過坐四五個鐘頭，或者最印象難忘就係講股票講成交就好緊張，入去闖去報新聞，之前未見過風浪就會好緊張，下一次嘅時候你就會覺得唔緊要。」