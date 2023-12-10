亞洲超星團｜丁子朗高EQ回應被指可硬撼MIRROR︰我成日聽佢哋啲歌

藝人丁子朗及黃奕斌（Hugo）日前（8日）出席鐘錶活動，兩位在《亞洲超星團》中的表現受到激讚，他們都感到高興。二人活動後接受《香港01》訪問表示對初舞台感到滿意。

二人都對初舞台感到滿意。(胡凱欣 攝)

Hugo對自己初舞台的表現頗滿意，做到想要的效果，但又突然心虛笑著表示：「可以更加好嘅，嚴格嚟講唱跳都仲有好多進步空間 。」而丁子朗則表示是個好開始，不能說對表現滿不滿意，亦說到之後大家都會有不同的表演。Hugo立即在旁說到丁子朗的變化，由之前到最近的分別真的很大。

Hugo今日真空上陣勁性感。(胡凱欣 攝)

丁子朗則說：「其實睇返初舞台嘅自己都有啲打冷震，點解嗰陣時會咁樣做嘅，嗰時點解會單眼咁啊。」對自己要求甚高的丁子朗覺得初舞台有很多不滿意的地方，之後就開始慢慢享受舞台，而二人被問到有沒有看網民的留言時，丁子朗就說有看到，不論好壞都一一接收，再好好的反省自己，而Hugo則沒有太留意。

丁子朗有聽網民意見，接受能力勁高。(胡凱欣 攝)

至於早前有網民指他們可以與MIRROR對撼時，丁子朗就謙虛的說：「我覺得其實大家都係做緊呢個表演行業，我哋更加希望係百花齊放，見到對方其實做得好好，我成日有聽佢哋啲歌，咁所以我都希望我哋做得好嘅話，呢個行業更加豐盛，多啲人Promo廣東歌呢樣嘢。」丁子朗亦提到今次在《亞洲超星團》的節目內有不同地區的朋友，每個地區都有不同的文化，所以想把廣東歌的文化繼續發揚光大，Hugo則說可以互相學習。

丁子朗謙虛表示要百花齊放。(胡凱欣 攝)

而被問到總經理曾志偉在早前活動，讚揚丁子朗勤於排舞非常努力，丁子朗的表現亦令他另眼相看時，他則不停傻笑：「除咗多謝，我唔知可以講咩好，我會努力㗎啦，加人工！」看來得到總經理親自讚賞令他十分高興，但亦要用百二分的努力來回報。

總經理曾志偉大讚丁子朗。(胡凱欣 攝)

點撃睇下活動同場仲有咩藝人：