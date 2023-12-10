鄭重友請｜何猷啟回應被指靠父幹：一般人有呢個諗法好正常

01娛樂全新節目《鄭重友請》，找來有天下第一關之稱的鄭紹康擔任主持，訪問他的名人，藝人好友，首集嘉賓有何家公子-何猷啟Orlando，32歲何猷啟7年前創立AR公司，研究AR技術及內容發展頂目，鄭紹康即問他生意究竟賺定蝕，何猷啟即表示「7年都蝕就冇可能坐喺度講嘢嘅。」

鄭紹康與何猷啟交情不錯，對方有新節目何猷啟亦非常支持。

鄭紹康表示認識何猷啟的時候，對方只得18歲，他說：「當時大家唔係太認識佢啦、超蓮同超雲，我因為幫何超瓊工作，輾轉就認識佢哋，先後次序唔係好記得，Orlando好鍾意踢波，我記得第一次見佢，佢係著波衫嘅，佢好有賭王風範，高大靚仔，完全冇架子，但你feel到佢與眾不同。」

何猷啟7年前已成立AR公司研發相關內容。

成功不是靠父幹

鄭紹康與何猷啟認識十多年，說話當然可以直接一點，他直接問何猷啟，網民經常覺得何家或者出身富裕家庭的，都是只靠父幹就可成功，對於這個問題，何猷啟亦沒有迴避，他說：「一般人有呢個諗法我覺得好正常，但我亦無辦法去選擇邊個家庭出世⋯⋯但有呢個background但唔努力都係冇用嘅。」

鄭紹康與何猷啟言談甚歡。（梁碧玲攝）

自覺不離地

何猷啟當然知道網民的看法，但他亦表示因為自己的背景，他對自己的要求及成功標準亦比別人高，「因為你起跑綫已經高過人，大家對你嘅期望會更加高，你唔係超越平常嗰條綫，你要超越更加多，人哋先會覺得你有努力過。」

富家公子大家當然會覺得「離地」，但何猷啟直言：「我身邊冇人覺得我離地，我冇聽過。」

何猷啟2018年與齊嬌結婚，但結婚短短兩年便於2020年宣布離婚，問到何猷啟感情狀況，他表示現階段感情狀況健康，自己仍然相信愛情，不排除會再婚，而自己亦是兩位女兒的爸爸，他表示會學習父親的教法，對女兒不會太嚴厲，等她長大一點再算，但兩位女兒性格都有不同，一個好動，另一個好靜。