陳凱琳仔仔竟想養曱甴大感驕傲　掌管家中財理大權自爆係管家婆

靚媽陳凱琳 (Grace) 今日為「中銀理財」「FamilyMAX親子保育活動」擔任嘉賓，她還會與現場的小朋友一起近距離接觸各種動物。雖然她的寶貝仔仔沒有參與今次活動，但她回家後也會跟仔仔分享探訪動物的經歷。陳凱琳表示她的仔仔都很喜歡大自然和動物，有一次仔仔在家中看到一隻曱甴，竟然說要養牠。

陳凱琳為活動擔任嘉賓。(陳順禎攝)

問到陳凱琳當時如何應對仔仔要養曱甴的要求，她說：「其實我係鼓勵佢嘅，因為我自細就好怕曱甴，如果從小就教仔仔唔使怕，畀佢接觸，佢就唔會驚咗，唔乾淨咪洗手，只要唔係傷害到佢身體就得，我覺得好驕傲，佢好勇。（最後有無養？）無，本身有養一隻甲蟲，驚兩隻昆蟲一齊會打架，我同佢講隻曱甴要野生先可以生存到，佢都明白，佢鍾意見到生命。有時我哋捉到曱甴，佢見到我哋要掉落垃圾桶，都叫我哋要放生。」

陳凱琳分享育兒心得。(陳順禎攝)

陳凱琳又透露有為3個仔仔開立銀行戶口，從小教導他們要懂得理財。她說：「我哋買咗錢罌畀佢哋，話佢哋知要儲錢先可以買嘢，平日佢哋幫手做家務，讀書考試成績好，都會畀錢佢哋儲，等佢哋知道要付出努力先可以得到想要嘅嘢。佢哋識得開個錢罌攞啲錢出嚟，出街有畀佢哋拎錢去用，教佢哋一蚊、二蚊、五蚊係咩樣嘅，等佢哋有呢個認知。」她坦言掌管了家中的財政大權，老公鄭嘉穎在家庭財務上都由她話事。陳凱琳笑言：「因為我係管家婆嚟嘅，yeah。」她又謂家中最大開支就是仔仔的教育使費，亦慢慢感受到養一個孩子要花幾百萬的壓力。

陳凱琳和小朋友玩遊戲。(陳順禎攝)

另外，對於日前鄭嘉穎表弟王賢誌在社交網疑暗指鄭嘉穎是雙面人，問到陳凱琳可有留意有關事件，她說：「其實真心想呢件事唔好再講，最重要係好想祝福一對準新人佢哋 (馬國明與湯洛雯) ，唔想再講呢啲是非，想要正能量。」她表示這些負面新聞並沒有影響到他們夫妻倆與一對準新人的友情，只是一些小手插曲，強調遲些會補返與他們食飯賀新婚。