陳凱琳回應鄭嘉穎疑被表弟王賢誌暗寸雙面人　力撐老公繼續做自己

靚媽陳凱琳 (Grace) 今日為「中銀理財」「FamilyMAX親子保育活動」擔任嘉賓。早前她老公鄭嘉穎的「浪費時間論」被揣測與馬國明不和傳聞升級，日前她因為貼出旅遊照，令網民留言問她可會被老公指她浪費時間，又指她在老公鄭嘉穎與馬國明的疑似不和是非「火上加油」。今日陳凱琳在訪問中被問到有關事件，她表示自己當時去了摩洛哥工作，也有寓工作於娛樂，沒有想過分享這些照片會令引來網民指責。她坦言不會因此不開心，有些事是預計不到，但她下次會留意多少少，在一個適合post的時候出post可能就會有更好的效果。

陳凱琳回應post旅遊靚相是非。(陳順禎攝)

對於鄭嘉穎的表弟王賢誌於社交網留言指有人是「雙面人」及「日久見人心」，令人揣測他是在說鄭嘉穎，陳凱琳表示知道有關報道。她指自己在工作時曾遇過王賢誌幾次，覺得對方是一個很重情的人，所以很欣賞對方。她表示對方與她老公可能在成長中少了接觸同見面，但都希望他們的關係可以一直保持最好同見多些面，傾多些偈。她覺得對方該番言論並非惡意，相信他們只不過想關係更加好，但就不清楚對方所說的是否她老公鄭嘉穎。至於王賢誌說雙面人和日久見人心疑似是講鄭嘉穎，陳凱琳就表示不知道對方所指是誰，又指老公一直都好統一，就是做番自己，希望識得他的人都知道他老公為人如此。對於鄭嘉穎的「浪費時間」言論被指用詞不太恰當，陳凱琳表示日前已解釋過，也不想多作解釋。