林宣妤簽約李澤楷後一度被傳懷孕　突然公開情侶寫真疑宣布新戀情

「大馬女神」林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後簽約TVB，在劇集《反黑路人甲》及《使徒行者3》中都有不少戲份，但之後她一度離巢回流馬來西亞發展，直至2021年初簽約成為李澤楷旗下經理人公司藝人，但自從升呢做「楷女郎」後，林宣妤謠言不絕，除了被指介入郭嘉文（Karmen）與李澤楷的戀情之外，更傳出懷孕、被安排入住維港別墅和受到特殊照顧等傳聞。而林宣妤去年曾一度在內地社交平台爆Seed否認傳聞，但之後清空所有Post，又暫停更新，直至近日重新活躍，更疑似公開新戀情！

林宣妤（Serene）在劇集《反黑路人甲》中有不少戲份。（IG@serene_lsy）

林宣妤曾被指介入郭嘉文（Karmen）與李澤楷的戀情。（資料圖片）

自簽約李澤楷後謠言不斷。（IG@serene_lsy）

多數都是分享工作幕後花絮及護膚化妝影片。（網上截圖）

雖然林宣妤的帳號未有申請官方認證，只在簡介上寫上：「只分享好物和瑜伽」，但從她更新的帖文可見，多數都是分享工作幕後花絮及護膚化妝影片，片中亦是她本人出鏡，不少網民都留言問道是否她本人的帳號，但她就出面否認，似乎想保持低調。而其中一個Post就引起粉絲高度關注，事緣是一輯情侶寫真，相中所見，林宣妤與疑似男友互動親密，一時攬攬，一時錫面，兩人更深情對望，林宣妤在對方懷中小鳥依人，Sweet到漏！

公開一輯情侶寫真。（網上截圖）

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曾合作演出舞台劇《香港生死書》。

劉俊堅。

不少網民都十分關心林宣妤的新戀情，但相中未能見到男方的正面，網民紛紛留言表示對男方身份好奇，當中有眼利的網民認出他應該是曾與林宣妤合作演出舞台劇《香港生死書》的劉俊堅。雖然未知兩人只是工作拍檔還是真情侶，但見他們拍攝投入，可見都火花十足！林宣妤自簽約李澤楷後謠言不斷，去年她曾激罕爆Seed出Post否認傳聞：「一直以來，我都不曾回應過任何謠言是非。我覺得沒這個必要，因為認識我的人自然就會懂我。後來謠言一而再再而三試圖詆毀我的名聲，難道身為藝人，我就應該忍聲吞氣？直到有作品了才可以反擊？難道在娛樂圈內工作就是要娛樂大眾？我身為演員，只想要好好地演戲，不停學習如何在演技上進步，這些無知的人群，請不要抹殺一個人的努力。」

去年曾激罕爆Seed出Post否認傳聞。（網上截圖）