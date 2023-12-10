Edan呂爵安回歸Threads疑中槍　網民稱要「另覓新淨土」大方回應

MIRROR成員Edan（呂爵安）早前被斷正睇港產AV女優素海霖（Erena）Instagram限時動態，素海霖開心曬出截圖，Edan事後大方承認只是睇Story，並歡迎大家睇其Story。

呂爵安（Edan）（IG圖片）

素海霖興奮發文指edan睇自己ig story相當興奮。（IG：@thisisshl）

日前Edan又轉場到社交平台Threads發文，許久沒有在Threads發文的Edan曬出一張自拍照同粉絲打招呼：「Long time no see hii」，許多粉絲留言歡迎Edan回歸。怎料人氣KOL「jojo__wu」發文表示：「鏡仔進場 大家可以另覓新淨土了」。

不少人指Edan呂爵安艷福不淺。（IG：@EDANLUI）

而Edan先是發文表示：「看見很多人都在threads 裏暢所欲言 什麽都可以亂說亂分享一通 而我為什麼這麼久沒有玩threads 因為對我而言這裏跟ig沒分別啊 我還是不能想說什麼就說什麼，我不想一會兒又被放大然後上新聞 但我今天鼓起勇氣了，我要嘗試盡量地想分享什麼就分享，所以我現在要亂說一通了，大家準備好了嗎」

Edan之後轉發「jojo__wu」帖文回應道：「我真係亂 up mode 㗎：好老實講外界/鏡圈外好多時都會驚咗 negative feeling's towards 鏡仔/ 鏡粉 / 鏡仔粉大家可以選擇唔理dun give a _，個（咁）哩個都係個客觀事實 所以可能有時我哋都要反思下點解會咁同點樣 盡量唔好俾到啲唔好嘅印象其他人 (禾甘duck ng duck?)」。及後「jojo__wu」回覆：「OK 欣賞你咁有guts」。

Edan回歸Threads。（網上圖片）

Edan發文指要亂說一通。（網上圖片）

Edan轉發帖文發表意見。（網上圖片）

Edan不久後又發文進一步解釋，「唉唷大家好似get唔到我意思😂😂為免大家誤會我講清楚少少🤏我意思係我哋令人有唔好嘅感覺，肯定係有原因的(唔計haters，haters就試但啦)

嗰個人可能係我，可能係你，亦都可能唔關你/我事例如可能我表演水準未夠好/唱歌走音/演戲未夠叻/咬字未夠好，咁就會令人有一個印象喺到。而我要做嘅就係下次做好啲而希望大家會見到。如果我心態永遠只係「你唔鐘意就算囉bye，你一定係hater。」咁我永遠都唔會可以做得更好，令人改觀。

再直接啲舉個例子就係，我前排solo concert完咗之後merchandise嘅同事同我講：『你啲fans真系好冇禮貌。』冇禮貌嘅未必係睇緊哩篇文嘅你，但當有其他人係咁嘅時候，人哋對「爵屎」嘅印象就會變成冇禮貌。

又例如前排我fansclub要重組，我見到好多又起底又嘈交又咩有個mma group大家係咁不斷互相惡意攻擊。甚至最後5強其中一隊候選人托同事送禮物俾我又被扭曲成『賄賂』定唔知咩。

哩啲所有一切都係我最唔想見到嘅嘢，點解要咁呢？🥲

所以可能只要大家都做好少少，互相提點，互相尊重，有禮貌地去表達觀點可能大家對我哋嘅印象都會好啲❤️」