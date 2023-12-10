嚴選佘詩曼十個最經典角色　從影25年高峰從未被自己以外超越

無綫（TVB）劇集《新聞女王》在港台兩地熱播且取得收視好成績，飾演女主角「Man姐」文慧心的佘詩曼自然功不可沒。1997年入行的佘詩曼，1999年開始參與戲劇演出，直至今年為止已40多套劇集。



《新聞女王》中的「Man姐」文慧心堅強的外在底下包着溫柔的個性，不少觀眾、網民都讚嘆她的出色演技。佘詩曼從影而來飾演過大大小小50多個角色，當中有不少是深入民心的，例如《十月初五的月光》的祝君好，《西關大少》的夜香妹，《宮心計》的劉三好等等。正當大家都覺得她已經登上高峰之際，佘詩曼總是突破既有的框框更進一步，演出了不一樣且成功的另一個她說不知，真是令人佩服。

不說不知道，她其實是TVB獎項紀錄保持者，共得到11個。

2000年《十月初五的月光》祝君好。（劇照）

1. 2000年《十月初五的月光》祝君好

佘詩曼在1997年當選港姐季軍，1998年開始拍劇而且一開就是三套都做女主角，分別是《雪山飛狐》、《刑事偵緝檔案IV》和《生命有TAKE2》。她曾說過那年有一套劇經常要喊，但她又是那種人，所以演得不好也曾令她萌生退出娛樂圈念頭。

幸好，2000年拍了《十月初五的月光》飾演祝君好。她表示，因為劇本較輕鬆所以就更享受演戲。後來的結果大家都知道，《十月初五的月光》播出後極受歡迎。

2001年《酒是故鄉醇》黎順風（橫水妹）。（截圖）

2. 2001年《酒是故鄉醇》黎順風（橫水妹）

《酒是故鄉醇》是因為《茶是故鄉濃》的成功下而產生的另一套劇集，前者謂炒茶，後者則講釀酒。繼《十月初五的月光》後，佘詩曼又再演出不一樣的自己。劇中角色黎順風本是以拉橫水渡為生（即被稱：橫水妹），後來為父還債而被迫冥婚嫁入古家，後來一步一步努力之下更成為了家族當家，是一個典型面對命運卻不認命的故事。

2001年《酒是故鄉醇》黎順風（橫水妹）。（截圖）

劇集播出後同樣受到歡迎，上一年大家還在稱呼佘詩曼為「祝君好」，劇集播出後又粉紛紛改口叫「橫水妹」，「黎順風」。佘詩曼亦憑《酒是故鄉醇》黎順風奪得「2001年度我最喜愛的電視角色」。是劇本助她一臂之力，還是佘詩曼演活了這個堅強的女人角色？

2003年《西關大少》何雙喜（夜香妹）。（截圖）

3. 2003年《西關大少》何雙喜（夜香妹）

佘詩曼總是與民初劇和個「妹」特別有緣。相隔兩年後，佘詩曼參演了《西關大少》飾演何雙喜（夜香妹）。佘詩曼加上張智霖，大家自然想起《十月初五的月光》。雖然劇名是《西關大少》，但着墨於佘詩曼的點也不少。

2003年《西關大少》何雙喜（夜香妹）。（截圖）

2004年《金枝慾孽》董佳·爾淳。（截圖）

4. 2004年《金枝慾孽》董佳·爾淳

踏入2004已是佘詩曼入行第7年，憑着早前幾套劇集，佘詩曼已證明了她是實力派而非僅只是港姐季軍。《金枝慾孽》作為台慶劇播出，劇中鄧萃雯、張可頤、黎姿、林保怡、陳豪等好戲之人。巧合的是，佘詩曼這次也是飾演由小人物「秀女」一步步成為人中之鳳的角色。當中佘詩曼與幾位實力派的鬥爭戲也十分精彩，後來大結局收視更衝破了41點。某程度上，也是打開了佘詩曼演宮庭劇的戲路。

2004年《金枝慾孽》董佳·爾淳。（截圖）

2006年《火舞黃沙》家春分。（劇照）

5. 2006年《火舞黃沙》家春分

《火舞黃沙》的「家春分」其實也是佘詩曼的經典角色，劇中佘詩曼飾演被認為「尅夫」的農家女子。本來她能夠安然出嫁，但卻又遇上大風沙再遭遇馬賊。一生中遭遇過被退婚，被迫打種懷孕，流產，被馬賊淫辱等事，但仍然堅持下來，掙脫了世俗枷鎖。此時佘詩曼的演技又再更上層樓，予人一種成熟又堅強的感覺。

2006年《火舞黃沙》家春分（截圖）

2009年《宮心計》劉三好（截圖）

6. 2009年《宮心計》劉三好

相信都不用多介紹，2009年播出的《宮心計》是燴炙人口之作。劇本不止有佘詩曼，還有楊怡、陳豪、鄭嘉穎、米雪、關菊英、李詩韻、韓馬利、謝雪心，場場都是宮廷內鬥，場場都是經典。

2009年《宮心計》劉三好（截圖）

2011年《天與地》葉梓恩（阿Yan）（截圖）

7. 2011年《天與地》葉梓恩（阿Yan）

相較於劇本和其他角色，《天與地》可說是佘詩曼佔比較輕的一套，其一是《天與地》故事主軸較多於林保怡、陳豪及黃德斌三位型男身上，其二涉及搖滾精神、人性、政治及宗教等議題，總體上明顯比起佘詩曼的阿Yan更受到關注。值得一提的是，《天與地》編劇周旭明也同時是《金枝慾孽》的編劇，而他認為，《天與地》劇本比《金枝慾孽》更好。

《天與地》劇集英文名叫《When Heaven Burns》，是即「當天堂被燒燬時」，改得極好。（劇照）

2014年《使徒行者》丁小嘉（釘姐、阿釘）（截圖）

8. 2014年《使徒行者》丁小嘉（釘姐、阿釘）

這套戲中佘詩曼已不是昔日那個初入行的「新丁」，而是憑實力在演藝圈闖出名堂，演技被備受認同的佘詩曼。當大家睇完《宮心計》，以為佘詩曼會繼續行古裝路線之際，佘詩曼又再告訴觀眾，其實她也可能演活跳脫可愛的角色。此時佘詩曼亦由「妹」升做「姐」。佘詩曼亦憑此劇獲「最佳女主角」。

2014年《使徒行者》丁小嘉（釘姐、阿釘）（截圖）

2018年《延禧攻略》輝發那拉.淑慎（嫻妃）（劇照）

9. 2018年《延禧攻略》輝發那拉.淑慎（嫻妃）

2015年佘詩曼轉往電影界發展，主演了《衝上雲霄》及電影版《十月初五的月光》後均獲好評。16年完約後她成立了個人工作室，並香港、內地雙線發展。2018年佘詩曼參演了內地劇集《延禧攻略》，雖說她並不是女一角色但氣場與之相比也是有過之而無不及。隨着《延禧攻略》爆紅，佘詩曼也走上了另一個高峰。

2018年《延禧攻略》輝發那拉.淑慎（嫻妃）（劇照）

2018年《延禧攻略》輝發那拉.淑慎（嫻妃）（劇照）

2023年《新聞女王》文慧心（Man姐）（劇照）

10. 2023年《新聞女王》文慧心（Man姐）

是的，正當《延禧攻略》熱潮過去後，大家都以為佘詩曼會留守內地發展的時候，佘詩曼又回到TVB出演《新聞女王》。老實說，劇集開拍時大家未為意到《新聞女王》會有多精彩，直至播出第一集，網上討論才如春筍般湧現。

再追看下去，內地、香港兩地人為「Man姐」而瘋狂，而佘詩曼又再一次證明給觀眾知道，她總是可以成為超越自己高峰的人。