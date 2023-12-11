通靈之王2｜福皓遇凶宅情緒不穩爆喊　神秘嘉賓竟與呢套劇有關？

由梁思浩帶領王嘉慧（Cathy）、陳懿德（德德）擔任主持的無綫靈異節目《通靈之王2》進入白熱化階段，今晚（11 日）播出一集是五強淘汰賽，參賽者包括 「玄學大叔」振鴻、「雷電道長」楓燧、「天眼通」四哥、「驅魔術師」法鵬和 「靈力練習生」福皓。

繼續《通靈之王 2》

邊間屋係凶宅？

邊間屋係凶宅？

本回合將重現上輯經典環節搵凶宅，五強參賽者透過三個單位的平面圖和影片， 找出哪個單位是真．凶宅，以及猜凶宅曾發生過甚麼命案！「天眼通」四哥以扶牆感應各屋內環境，之後他鎖定答案並說：「摸屏幕感受間屋時，見到個好模糊影像，有個人喺廁所度諗唔開，思維好亂，做咗一啲自己控制唔到嘅嘢。」「驅魔術師」法鵬看完三個單位的短片後，他直言：「實話實說，三間房裏面都是有靈體，有一間問題不是特別大，有兩間有長駐的靈體！」「玄學大叔」振鴻則以八字與卜卦計算答案，他卜出其中一個單位的結果是全陰卦，更推出單位的事主為女性。

五強參賽者各施各法，究竟邊位答中答案？

五強參賽者各施各法，究竟邊位答中答案？

五強參賽者各施各法，究竟邊位答中答案？

五強參賽者各施各法，究竟邊位答中答案？

當中「靈力練習生」福皓看凶宅片段期間突然情緒不穩，眼濕濕說：「睇到係跳樓， 一個小妹妹由客窗跳落去。」「雷電道長」楓燧以龜殼和三個銅錢進行卜卦，最離奇是其中一枚銅錢竟然掉了在地上，楓燧直指此乃一百次都不會出現一次的罕見現象，他依卦推測事件涉及一男一女的殉情事件，直指兩位事主的命格似足梁山伯與祝英台和《紅樓夢》的賈寶玉與林黛玉！兩位大熱的答案出現分歧。

福皓睇完凶宅短片後，情緒突然出現波動，仲忍唔住喊出嚟。

福皓睇完凶宅短片後，情緒突然出現波動，仲忍唔住喊出嚟。

楓燧卜出超罕見嘅卦，仲推測事主係梁祝命格。

楓燧卜出超罕見嘅卦，仲推測事主係梁祝命格。

楓燧卜出超罕見嘅卦，仲推測事主係梁祝命格。

至於明晚（12日）播出一集是四強淘汰賽，今次將走出錄影廠去到元朗深山進行比賽！本回合將有重量級神秘嘉賓驚喜現身，四強參賽者要隔着黑幕測出神秘嘉賓的真正身份。四強參賽者在黑幕前各施各法，有人推測神秘嘉賓曾演出處境劇 《愛．回家》，亦有人推測是 80、90 年代的當紅炸子雞，並指其戲路比較偏門。

四強淘汰賽去到元朗舉行，仲有重量級神秘嘉賓出現，究竟佢係邊位呢？

四強淘汰賽去到元朗舉行，仲有重量級神秘嘉賓出現，究竟佢係邊位呢？

四強淘汰賽去到元朗舉行，仲有重量級神秘嘉賓出現，究竟佢係邊位呢？