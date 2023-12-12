謝霆鋒現身撐好友女團葉佩雯讚有義氣　網民竟然講呢啲

謝霆鋒與葉佩雯（Grace）曾同屬一間唱片公司，二人無論在音樂、還是電影上都曾合作，可以說是識於微時。而霆鋒與葉佩雯老公郭偉亮（Eric Kwok）同樣是老死，大家除了音樂上的交流外，還是「機友」（遊戲機）身份，三人只要夾到時間就會相約其他共同朋友一齊去日本滑雪，友誼多年都維繫得非常好，

3人的友誼多年來都維繫得非常好。（視覺中國）

謝霆鋒當年為好友葉佩雯和郭偉亮證婚。（視覺中國）

近排，郭偉亮和葉佩雯簽下女團XiX，升呢經理人。為了增加XiX曝光率和知名度，兩公婆可謂絞盡腦汁，郭偉亮早前接受訪問時也坦言經理人肩負相當大的責任，一點都不容易。作為好友的謝霆鋒當然樂意幫手，適逢他日前一連兩日在澳門舉行《美獅鋒味搖滾美食節》，特意邀請XiX擔任活動表演嘉賓之一，讓一班妹妹仔增加現場實踐經驗。

兩公婆分工合作，一個擔任XiX經理人，一個則擔任XiX的形象監督。（張祖銘攝）

郭偉亮自言擔任經理人有苦自己知。（梁碧玲攝）

而日前，葉佩雯就在社交平台上載了XiX在會場綵排的片段，片中最驚喜的是謝霆鋒親自來支持，非常畀面。拍住片的葉佩雯，一見到老友已經不禁說：「好有型呀，哎呀，真係好有型呀！」原本戴住墨鏡、雙手插袋，Chok住行的謝霆鋒都忍不住「洩氣」笑了出來，不過他好快便回復Chok，全神貫注看著Eric Kowk在指導XiX綵排。謝霆鋒之前曾為內地大型女團音樂養成真人騷《蜜蜂少女隊》擔任教頭之一，相信他可為好友給予不少心得和意見。

謝霆鋒親身到場撐好友旗下女團。（小紅書截圖）

全身貫注看XiX綵排。（小紅書截圖）

身為經理人的Eric Kwok在認真指導。（小紅書截圖）

謝霆鋒也有在IG分享XiX的照片。（IG@chefnicookies）

謝霆鋒也有在IG分享XiX的照片。（IG@chefnicookies）

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葉佩雯也興奮留言說：「好久不見的老友💗謝霆鋒。感謝霆鋒的邀請『Eric kwok 新簽女團XiX 表演』，還🫶提早來支持XiX 的綵排和她們打打氣！果然有義氣的好朋友。」不過不少網民卻錯重點，竟叫二人合唱他們當年經典的經典合唱歌：「要合唱一首《拾荒蛋糕》」。有網民和應：「《拾荒蛋糕》真係好好聽」。

網民竟錯重點。（小紅書截圖）

謝霆鋒與葉佩雯曾合唱《拾荒蛋糕》。（Youtube截圖）

這首歌當年好Hit。（Youtube截圖）