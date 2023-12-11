中年好聲音2｜黑馬安雅希撼贏陳俞霏　古淖文「江湖味」味回歸

歌唱真人騷《中年好聲音2》，逢周日晚9點翡翠台播出，節目由車婉婉擔任主持，肥媽、伍仲衡、張佳添、周國豐、陳慧嫻擔任評審。昨晚（10日）播出一集是第六部曲《廿一強全新賽制 動感/情感PK賽！》上半場，經過一輪激戰，安雅希與古淖文同樣獲得全晚最高分的86分，麥素華被淘汰。



安雅希唱《心如刀割》穩中求勝，照樣贏得86分。

肥媽袋定袋巾，但可惜今次喊唔出！

獻唱《心如刀割》的安雅希VS獻唱《失戀無罪》的陳俞霏，最終獲得86分的雅希以4分之差揮低俞霏，直接晉級！雅希透露原本想挑戰唱快歌，但因今次是PK賽的關係，為求安全最終選擇唱情感歌。上回合獲得破紀錄93分的雅希，今次的演出雖然不及上次的表現，但仍然有不俗的發揮，張佳添笑言：「有個唔係太高興地方，就係點解隻歌咁短，覺得唔夠喉！」同樣指唔夠喉的肥媽，更從口袋中拎出紙巾笑言：「你知唔知我袋定嚟，但今日隻歌太短，冇整到我喊，上次你割到我好勁，喊到我鼻水都流埋，但今次冇用到，你自己檢討吓！」場面搞笑。

陳俞霏最近成績未見突出，幾時會迎來大爆發？

獻唱《失戀無罪》的俞霏繼續收埋招牌Hyper個性，惟她的高音仍被指吵耳，周國豐說：「今日高音嘅位，係聽得出有啲嘈同埋吵耳。」陳慧嫻則持不同意見，她說：「你把聲好清、好脆、好響，佢哋可能覺得你爆，但我覺得係你性格嚟，Overall嚟講我係鍾意。」俞霏最終獲得82分。

譚輝智繼續唔聲唔聲嚇你一驚。

「最強素人」譚輝智於本回合再度發功，深情獻唱王力宏的《Kiss Goodbye》，婉婉直言他膽生毛竟敢挑戰王力宏的歌曲，肥媽亦為他捏一把汗：「一睇到王力宏，擔心你會唔會揀錯歌，但你真係唱得好入戲，真係好鍾意輝智，你令到好多素人有希望。」封輝智為「羅啟豪2.0」的張佳添再度大讚：「你嘅潛質可以向羅啟豪方向邁進，你係一塊再要雕琢嘅玉，雕琢完之後就係塊翡翠！」

譚輝智繼續唔聲唔聲嚇你一驚。

上回合唱到喊的古淖文今集「江湖味」味回歸，獻唱《Monica》的他又唱又跳帶動全場氣氛，惟他一股「江湖味」出返晒嚟，最終還是獲得86分。曾讚淖文有巨星風範的陳慧嫻笑言：「你話要減江湖味，但始終都喺度。」伍仲衡則說：「你每一個字後面都有個『啊』字，呢啲我通常係聽尹光先聽到，但你又冇尹光嗰種個人Style。」肥媽加把嘴說：「我好少同意佢（伍仲衡），但我今日都同意，唱到有啲粵曲Feel。」

古淖文「江湖味」味回歸，但得出成績都唔錯。

肥媽就話有粵曲Feel。

麥素華被Foul。