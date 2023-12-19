網民盤評5位最美亞姐近況　53歲萬綺雯短裙展示火辣身材震撼視覺

53歲萬綺雯雖然近年不算太多，不過在網上的討論熱度絲毫不減，人氣依然旺盛。萬綺雯最著名的當然是其火辣身材，穿起短裙時展露她的42寸長腿，不少人為之傾倒，即使現時已經53歲，但保養相當得宜，完全不像半百的女人。有網民就盤點出5位最美亞姐的近況，毫無疑問是萬綺雯keep得最好。

萬綺雯長腿真係冇得輸。（微博圖片）

53歲萬綺雯近年專注於內地發展，已移居浙江度假勝地莫乾山皋塢村與朋友合資開民宿，更成立「萬綺雯工作室」。一向保養得宜的她今年中更大玩白恤衫誘惑，魔鬼身材若隱若現，不少網民對於萬綺雯幾十年不變的身材和容顏表示驚訝！

震撼視覺！（截圖）

與陳十三火速情定終生

萬綺雯近年生活低調，當年事業如日方中的她，突然宣布與陳十三結婚並減產，後來萬綺雯接受傳媒訪問透露：「直到遇上陳十三，我們只用了3天時間，就跟對方倒出了一整個人生。」僅僅4天時間，萬綺雯便情定一生，至今兩人已相愛23年，印證萬綺雯曾經所指沒有選錯丈夫：「這一路走來，開心還是多過不開心。」可以見到萬綺雯對愛情的專一。

萬綺雯與遇上編劇陳十三後，透露與對方僅4天便情定一生。 (萬綺雯@微博)

非拜金女人不會為錢而拍拖

《今日睇真D》主持盧希萊曾在抖音分享自己對萬綺雯的看法，更大爆她與甄子丹分手原因，當時有傳聞說兩人因為地位而分開，盧希萊則表示不認同：「因為萬綺雯同我一樣，唔係拜金嘅女人，而且屋企環境好好，佢唔會為錢同男人一齊。而且佢而家嫁嗰個老公都係一個編導嚟咋嘛，都係幕後大家一齊做去嘢嘅。我相信佢哋當時年青有脾氣，說散就散，咁樣而分開，但係當中真實嘅理由只有佢兩個先知。」

萬綺雯好靚。（廣告截圖）

萬綺雯好靚。（直播截圖）

萬綺雯定居內地做民宿老闆樂得自在

近年將工作重心轉移到內地的萬綺雯，成立了「萬綺雯工作室」，拍攝了微綜藝《綺遇記》，期間走訪了很多民宿，最後被浙江莫干山的環境吸引，決定與朋友合股做民宿生意，更正式在內地定居。據知萬綺雯原本是擔任民宿的代言人，之後才正式入股，升格做老闆娘。首間民宿位於有「十里畫廊」之稱的莫干山上皋塢村，今年中更開了位於南京響堂村的分店，身為老闆娘的萬綺雯更親身上陣宣傳。相中所見，萬綺雯換上多套不同風格的靚衫，充滿度假風情，當中身穿藍色薄紗長裙的她，坐在泳池邊歎雞尾酒，大騷招牌42吋長腿，相當搶鏡！

仲好有氣質！（綺遇記截圖）

近睇基乎無紋好養眼。（廣告截圖）

萬綺雯真係keep得好好。（網上圖片）

有自己事業，對愛情專一，又keep得好，萬綺雯完全是一個擁有知性美的女神。

萬綺雯現時在內地定居，專心打理民宿生意。（微博@老R工作室）

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1995年亞洲小姐冠軍楊恭如（Kristy），曾經被譽為「亞姐中的亞姐」，是首位打破亞姐比港姐質素差的印象，當時的風頭遮蓋了香港小姐冠軍楊婉儀。雖然已經淡出香港娛樂圈多年，但她現在的生活過得豐富又精采，不時帶媽媽逛街、周圍去旅行。

楊恭如都keep得唔錯！（截圖）

贏得1999年亞姐冠軍及最上鏡小姐的樓茜妮，就以其驕人的上圍及甜美笑容見稱，她當選後加入娛圈發展，可惜演出機會不多。早前樓茜妮就激罕現身於李婉華在洛杉磯舉行的粉絲見面會，現年46歲的樓茜妮驚現清朝額，與昔日全盛時期的靚樣相比，變化極大震撼網民視覺。

樓茜妮曾有過不少緋聞。(網上圖片)

現年58歲的楊玉梅是1990年三料亞姐季軍，同時兼得最上鏡小姐及完美體態獎，近年她復出幕前過戲癮，演出了不少無綫劇集，狀態依然keep得好好。

楊玉梅最新生圖。(小紅書)

54歲的翁虹於2007年再婚，下嫁美籍華裔商人劉冠廷，婚後育有女兒「小水晶」劉蒔（Crystal）。翁虹近年主力在內地發展演藝事業，先後演出了多套劇集，活躍於幕前工作的她多年來都keep得好好，無論樣貌身材都同以前差不多，是圈中的凍齡女神。