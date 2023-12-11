TVB收視｜《新聞女王》微跌0.4點　內地播完大結局仲keep到走勢

翡翠台上周（4日至10日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，佘詩曼、馬國明主演的台慶劇《新聞女王》，跨平台直播收視最高24.7點，連續3周高踞收視榜首位置；7台聯播《共建美好社區大匯演》最高收視16.9點，109萬觀衆。



佘詩曼、馬國明主演的台慶劇《新聞女王》，跨平台直播收視最高24.7點，連續3周高踞收視榜首位置。（《新聞女王》微博圖片）

翡翠台上周收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視22.2點（143萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視20.8點（134萬觀眾）；《新聞女王》最高收視24.7點（159萬觀眾）（上周收視為25.1點）；《叠影狙擊》最高收視20.6點（133萬觀眾）；兩大男神井柏然、宋威龍聯合演出的外購劇《神探同盟》首播最高收視18點（116萬觀眾）；梁思浩主持的《通靈之王2》最高收視13.3點（86萬觀眾）；《無窮之路III-無垠之疆》最高收視14.8點（95萬觀眾）。

12月9日黃昏時份，「共建美好社區大匯演」約4,000名觀眾陸續抵達表演場地。（資料圖片）

周六晚7台聯播3小時節目《共建美好社區大匯演》最高收視16.9點，翡翠台獨佔109萬觀眾；周日晚播出李思捷主持及監製的《思家大戰》最高收視20.6點（133萬觀眾）；接住播出的歌唱真人騷《中年好聲音2》最高收視19.2點（123萬觀眾）。