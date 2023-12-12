非份之罪｜江欣燕驚訝入圍角逐最佳女配角　尖叫：我當我攞咗㗎喇

江欣燕今日（12日）現身將軍澳電視城出席TVB新劇《非份之罪》造型活動，她接受《香港01》時分享新劇角色：「因為我屋企就好缺錢，所以我得閒就攞啲嘢去氹吓房嘅老細，佢畀啲小費我，但我唔覺意就牽涉咗case入邊。」她續指全套喜劇只着一套清潔服裝為主，並表示：「我識得執床，但唔係酒店嗰隻，但劇本要摺衫應該會容易啲學。」

江欣燕今日（12日）現身將軍澳電視城出席劇集《非份之罪》造型活動。（梁碧玲攝）

江欣燕重提當年白內障嚴重

講到最近有報道重提當年指眼部視覺受損嚴重，看馬路竟見六條白線，她表示：「嗰陣時我坐朋友架車返公司，我係睇到雙白線有兩條，但原來白內障會重疊畫面，所以雙白線疊住三次，所以就六條，如果送鑽石畀我，我會見到三粒。」至於目前眼部的情況，她說：「其實拍《畢打自己人》已經同公司申請去做手術，咁都已經10幾，20年啦！基本上都極度清晰嘅。」

江欣燕重提當年指眼部視覺嚴重，看馬路竟見六條白線。（梁碧玲攝）

江欣燕驚訝入圍萬千星輝「最佳女配角」

被問到昨日（11日）入圍萬千星輝「最佳女配角」，她馬上尖叫回應：「我唔知呀！係邊一套。我當我攞咗㗎喇！因為開緊工我冇留意，我自己覺得係奬金同埋獎品，有埋獎品我梗係開心啦！」至於會否呼籲網民投票，她表示：「會，多謝你哋投江欣燕一票。」講到哪一位是競爭對手，她說：「貴公司有咁多好嘅演員，我唔覺得邊個會好過邊個，我覺得呢一行係大家都要奮鬥，個個做得角色嘅都係艱苦嘅成果，邊個攞都一樣。」被問到會不會恨奪得這項獎項，她說：「咁你送畀我一定會去攞嘅！」