2023回顧｜數8位火速上位TVB小花　高Ling何依婷靠佘詩曼殺入女配

2023年來到尾聲，每年例行會為大家回顧今年大事。每年TVB都有新血加入，又靚又有身材實力大有人在，但要上位還會睇天時地利人和，以下為大家盤點8位今年上位TVB小花，有一位剛選完港姐即獲起用演黃宗澤下屬，極得高層歡心。

1. 高海寧

高海寧（IG@sammkoling）

獲封為「TVB身材最好」女星的高Ling今年上位速度極快。雖然早有《C9特工》做代表作，又憑《三十而已》在內地打響知名度，但高Ling今年參演《新聞女王》可說是人氣再突破，不但演技終正式備受中港兩地觀眾所公認，所飾演的「許詩晴」深受觀眾歡迎。在內地掀起一陣模仿潮，絕對是未來視后人選。

2. 何依婷

何依婷（IG@reginahyt）

何依婷入行短短6年已獲力捧拍不少重頭劇，今年不例外獲公司安排參演《新聞女王》，戲中演佘詩曼下屬「徐曉薇」，拍住「女王」當然備受關注。雖然演技備受批評，但勝在成功令內地觀眾留下印象，今年更入圍同高Ling爭女配。當然今年閃婚嫁圈外老公也令何依婷新聞不斷。

3. 吳若希

吳若希。（影片截圖）

吳若希（Jinny）入行13年紀今年在電視劇《香港人在北京》首度擔正做女一，撼低其他TVB花旦突圍而出，令人驚訝。今年《萬千星輝頒獎典禮》吳若希首次獲提名「最佳女主角」，上位速度奇快。

4. 蔡潔

蔡潔！（IG/@jackykycai）

蔡潔（Jacky）憑《廉政狙擊》人氣急升，今年在網民投票被選為「TVB最靚花旦」，而在《一舞傾城》更是人氣再有突破，火速上位在《香港人在北京》擔任女二的角色，可說是近一兩年升得最快的小花。

5. 陳星妤

陳星妤都係仙氣代表之一。（陳順禎攝）

陳星妤2021年參選港姐入行，跑嬴同屆港姐今年於TVB旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》三點式上陣，引來熱議。今年迅速在《一舞傾城》首次擔正重戲份的角色演純情舞女「KK」，更敲定加盟重頭劇《法證先鋒6》，勢不可擋。

6. 炎明熹

炎明熹（IG圖片）

炎明熹今年繼續上位，有報道指Gigi出騷價升價1.5倍，在暑假密密出騷的她，短短幾個月已吸金500萬，相當犀利。今年台慶炎明熹獲安排三個表演，未來可期。

7. 郭柏妍

郭柏妍。(葉志明 攝)

郭柏妍（Rosita）2020年獲港姐季軍入行，拍《下流上車族》演林敏驄女兒「車芊芊」攞埋「飛躍進步女藝員」，先後同胡定欣及佘詩曼合作拍《破毒強人》及《新聞女王》，兩位均是地位十足的視后，又獲安排拍攝重頭劇《飛常日誌》，今年台慶表演空中瑜珈也是亮點之一，絕對潛力無限。

8. 郭珮文

郭珮文。

網友大讚郭珮文型格。（Instagram@julianakpm）

作為應屆港姐的郭珮文（Juliana）雖然落選，但仍因身材出眾，加上個性大方成功上位。今年在一眾港姐中率先跑出 與黃宗澤、蔡潔等好戲之人拍攝《法證先鋒6》，仲贏台慶42萬獎金，可見備受公司寵愛。