林超榮病逝｜黎文卓讚這徒弟發揚香港獅子山精神　相處過都喜歡他

林超榮（超人）今天（12月12日）中午因血癌逝世，享年61歳。林超榮是香港著名編劇，無論時事、綜藝電視劇，電影、舞台劇、廣播劇、廣告他都有涉獵過。他從浸會大學畢業後加入TVB，師承有「橋王之王」之稱的著名編劇黎文卓。他們在過去近30年合作無間，是好同事亦是好朋友，在林超榮病發至離世，黎文卓也見證著整個過程。

林超榮和文卓去年合作做網上節目。（熒幕截圖）

林超榮突然消廋

黎文卓回覆《香港01》說，在兩個月前，已經發現林超榮（超人）身體出現問題，說：「當時佢（林超榮）係相當之廋，因為他以前係一個肥仔嚟嘅。佢同我講，一個月裡面瘦咗成20磅。我叫佢快啲去驗身啦，佢做咗體檢之後，醫生就話佢有糖尿病。於是乎，佢就按照糖尿病嘅方式走去治療。

10天前情況急變

但係在一個月之前，佢就發覺愈嚟愈唔妥，去咗急症室，醫生馬上同佢檢查。發現原來己經患上血癌，即係白血病。馬上安排佢去做化療。半個月前，在佢做化療期間，啲指數都穩定咗啲。但好不幸，大概係10日之前，佢嗰啲血毒感染咗器官，出現一個好大嘅落差。」

從林超榮病發至離世，黎文卓都一直陪他走過。（熒幕截圖）

叫家人有心理準備

大概在一個期前，林超榮已經進入了醫院的ICU。當時醫生已經跟家人講，大家要有心理準備，黎文卓說：「即係超人隨時都會走。」昨晚黎文卓到醫院探過林超榮，說「當時佢嘅腎功能同肝功能已經完全衰竭，要靠呼吸機，同埋心臟機去令到個心臟保持跳動。在今日中午12點半左右，就離開左。」

希望到內地發展

林超榮在這一兩年，很注意身體，認為健康很重要，黎文卓說：「而且佢有三個女，在三個女嘅教育和撫育他都花了好多心機。佢都希望能夠繼續工作，佢同我講，香港這個地方太細了，好希望能夠喺大灣區，或者內地發展。」

黎文卓說林超榮突然消瘦很多。（熒幕截圖）

繼續為香港寫誌

黎文卓說林超榮即使有病，都沒有停止工作，說：「佢做緊一個工作，就係寫緊香港誌的其中一個部份，係一啲關於香港嘅文化、廣播，是一個香港的歷史。他一路喺醫院期間，喺病嘅期間都做緊。」

官司打擊令心情憂鬱

在黎文卓和林超榮的交往中，他說林超榮在這一年半，心情都有些憂鬱，他說：「主要就係屋企官司的問題，包括佢同佢太太，因為黑暴時發生咗一啲恐嚇，同好多嘢，所以一直都打緊官司，好可惜個官司最後係失敗咗，對超人嚟講都係好大打擊。」

廖偉雄主持的《香港倒後鏡》是黎文卓和林超榮合作的第一個電視節目。（熒幕截圖）

計劃為超人出專集

黎文卓認為超人對香港嘅流行文化有相當貢獻，他說：「佢嘅文化、工作，好多都同我一齊參與，所以我最清楚佢，亦都很希望有時間整理一下超人嘅文化和作品。睇吓可唔可以出一本專集，令舊一代嘅朋友可以緬懷吓，新一代嘅朋友可以認識一吓。始終林超榮都可以話係香港流行文化嘅一個好有風格，好獨特嘅一個品牌。」

香港獅子山精神

黎文卓眼中林超榮這位徒弟是最優秀又有才華的，說：「『超人』這個名是我給他改的，他勸奮、變動、包容、只要和他相處過半小時，就會喜歡他這個人，所以他紅黃藍白黑都有了朋友。」他說林超榮又會靈活變通，從電視到電影，到近年做KOL，足見他是個勸奮靈活的港人，這都是值得大家緬懷的香港獅子山精神。