2023回顧｜16個星二代出世男多女少　一個共通點超級可愛

【2023回顧】近年不少藝人成家立室再輪住火速生BB，身份轉變責任變重，但面上笑容變得更慈祥幸福，皆因小朋友是天賜的禮物，令家庭更為美滿。2023年足足有16名星B出世，遺傳有星爸星媽優良基因，9男7女個個都相當可愛。

1月之星

1月11日傳來陳凱琳已順利生產，平安為鄭嘉穎誕下第三胎囝囝Carlos。（IG：@ghlchan）

陳凱琳鄭嘉穎細仔Carlos眼仔碌碌超可愛。（IG：@kevincheng_official）

2月之星

雨僑羅力威細仔Harvey原定預產期是情人節，早少少出世陪父母家姐過節。（IG：@avabibu）

雨僑羅力威細仔Harvey轉眼已經10個月大。（IG：@avabibu）

另一位2月之星亦是第二胎，李燦森細女LUCY李元元細妹SUCY。（IG：@lucy.is.good）

李燦森細女LUCY李元元細妹SUCY，比家姐更圓潤更肥嘟嘟。（IG：@lucy.is.good）

3月之星

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇今年3月誕下細女Audrey陳星晴。（IG：@ckw720）

陳柏宇（Jason）與太太符曉薇先後誕下2女。（IG：@ckw720）

關曜儁與老婆一早定於23年年底結婚，女兒則在3月搶閘出世。（影片截圖）

關曜儁（Leo）囡囡都有一齊拍攝娼紗照。

4月之星

有「街頭魔法王」之稱的著名魔術師甄澤權（Louis），囡囡於4月14日平安出世。（甄澤權IG）

6月之星

江若琳及蕭唯展兒子OWEN 6月初出世。（IG/@elannek930）

江若琳及蕭唯展兒子OWEN 中文名為蕭立鈞， 網友隨即聯想到其諧音「燒臘君」。（IG/@elannek930）

7月之星

孫慧雪7月誕下了二仔。(IG：@SNOW711)

孫慧雪細仔又名肉肉哥，相當可愛。(IG：@SNOW711)

2011年香港小姐季軍許芷熒（Whitney，原名：許亦妮）細仔7月中出世。（IG：@whitney.hui）

許芷熒（Whitney，原名：許亦妮）細仔名為Alester。（IG：@whitney.hui）

9月之星

前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally），9月時為前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）剖腹誕下女兒Gia。 （IG：@gordon2ok）

陳樂榣（Ally）葉泓聲（Gordon）女兒Gia眼仔碌碌超可愛（IG：@gordon2ok）

余香凝細仔9月出世有7.7磅，仲相當多頭髮。（IG：@jenniferyuuu）

余香凝湊成一仔一女。（IG：@jenniferyuuu）

多仔公張致恆話題多多，第四名兒子天樂亦在9月出世。（IG：@stevencheung）

張致恆第四名兒子天樂已100日大。（IG：@stevencheung）

11月之星

朱慧敏（Queenie）與養和醫院心臟科專科醫生陳良貴的女兒11月出世，兩人一臉滿足。（圖：朱慧敏 facebook）

朱慧敏說女兒很愛笑。（圖：朱慧敏 facebook）

JUMBO曾淑雅一年內雙喜臨門，大住肚結婚，11月更誕下囝囝KOBE。（IG：jumbotsang）

JUMBO曾淑雅囝囝KOBE超多頭髮﹗（IG：jumbotsang）

袁偉豪同張寶兒榮升爸爸媽媽。(ig@_bowiecheung_)

袁偉豪扮囝囝搞怪表情，真係餅印一樣。（IG：@benontheroad）