周海媚去世｜曾指自己歷經生病的痛苦　傳因此錯失兩段好姻緣

藝人周海媚今日（12日）因病離世，享年57歲。昨日（11日）網上突然傳來消息指周海媚離世，震驚各界，加上工作人員一直沒有出來澄清，令「死訊」更為確定。直至今日晚上9時許，周海媚發文證實她離世一事。

周海媚今日（12日）因病離世。（網上圖片）

曾有段時間非常消沉，甚至一度絕跡娛樂園。事實上海味在1998年時患上紅斑狼瘡症，為了養病她被迫暫停工作，之後更轉戰內地，以接拍廣告為主。但為了控制病情，她一直維持低工作量，避免身體負荷太大，當時正值大好年華的海味媚還因此錯失了兩段好姻緣，有傳因為病情，令她與當時的男友迪生集團執行董事伍士榮感情變淡，其後於2010年又因為受病情困擾，與當時的建築師男友分手收場。

周海媚工作室發文。

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直至2014年海味接演由范冰冰主演的內地劇集《武則天》，飾演楊淑妃一角才再度爆紅。性格樂觀的她也表示，雖然自己歷經生病的痛苦，但也因此明白要好好保養自己的身體。無論是在運動還是飲食方面，她都養成了良好習慣，相信她凍齡的外貌和Fit爆狀態也離不開她的生活習慣。

周海媚離我們而去。（劇照）

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