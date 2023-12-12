周海媚去世｜極度寵愛自己毛孩　北京萬呎別墅愛犬擁獨立房間

周海媚工作室今日晚上發布周海媚去世的消息，事件令網民非常震驚，有網民亦擔心她去世後，其貓貓狗狗會得不到照顧，因為周海媚生前非常寵愛自己的毛孩。

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周海媚去世消息一出，令好多人震驚。（視覺中國）

周海媚生前不時拍短片分享自己與愛犬的日常，她曾在短片中亦曝光自己的萬呎別墅，當中其愛犬擁獨立房間。周海媚家裡擁古典歐式的裝修風格，給人一種端莊典雅、高貴華麗的感覺。她除了擁有巨型客廳和飯廳，更有專屬於自己的衣帽間。

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周海媚在北京的家。（影片截圖）

周海媚極度寵愛自己毛孩。（影片截圖）

周海媚的衣帽間。（影片截圖）

周海媚的客廳。（影片截圖）

除此之外，待愛犬如家人的周海媚更安排了一間約200呎起居室給他們睡覺，房間內不單有雙人大床，更有採光明亮通風的門窗，周海媚的愛犬更擁有專門做SPA的透明浴缸，簡直媲美寵物店。

狗狗們的起居室！（影片截圖）