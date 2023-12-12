周海媚去世｜TVB發文深表惋惜：好戲之人離世，值得觀眾永遠懷念

藝人周海媚今日（12日）因病離世，享年57歲。她病逝的消息昨日（11日）已在網上瘋傳，當時已令不少人非常震驚，但一直未有確實消息，亦有些有名氣的人出來澄清。但直至今日晚上9時許，周海媚工作室發文證實她離世一事。

周海媚工作室發文。

周海媚因病去世。（劇照）

無綫（TVB）於晚上發出聲明，指：「前無綫藝員周海媚因病離世，無綫電視深表惋惜，並向其家人致以深切慰問。周海媚曾效力無綫多年，拍攝過多部劇集，包括《流氓大亨》、《赤腳紳士》、《義不容情》、《今生無悔》、《倚天屠龍記》、《情濃大地》等，其後演出《大鬧廣昌隆》一劇，人氣急升，演技大受讚賞。好戲之人離世，實在值得觀眾永遠懷念！」

《倚天屠龍記》的周芷若，至今仍是周海媚的經典角色之一。（網上圖片）

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