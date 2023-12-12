周海媚去世｜被稱最美周芷若獲金庸肯定 《武媚娘》楊淑妃亦經典

周海媚在昨日（12月11日）傳出死訊，其工作室今晚證實她已離世，享年57歳。周海媚在1985年香港小姐競選後沒有得到任何名次，之後進入無綫電視藝員訓練班第1期藝員進修班，首次演出的劇集是《楊家將》，之後她演過不少讓人難忘的經典角色。對兩岸三地觀眾而言，周海媚最經典和最有代表性的一個角色，必定是周芷若，這麽多年來，她一直被稱為最美的周芷若。

當年周海媚差點便和周芷若這角色擦身而過，1993年台灣金牌製作人楊佩佩，看完周海媚在《逃學威龍3之龍過雞年》中的演出後，發現她這個「乖乖女」身上有英氣、戾氣、邪魅等多種潛質，便邀請周海媚演女周芷若。

周海媚是觀眾心戈的周芷若。

怎知周海媚的經紀人不喜歡周芷若這個反派角色，擔心對周海媚的形象有影響。後來導演賴水清專程飛來香港，跟她們解釋周芷若黑化的過程。1994年，周芷若正式演出台灣製作人楊佩佩的電視劇《倚天屠龍記》，飾演周芷若一角，合演的還有剛演完《梅花三弄》的當紅小生馬景濤，以及葉童。

周海媚差點演不成周芷若。

周海媚飾演的周芷若被形容是凝聚了漢水之鐘靈，峨嵋之毓秀，出落的得人間而不食人間煙火。有如江南水月的秀美，出塵如仙，美若天人。觀眾認為她無論是外在容貌與裝扮、臉部表情與眼神、個性和行為舉止、內心的感情戲，就像是從書中走出來的周芷若。

周海媚亦在演出完此劇後，獲得《倚天屠龍記》作者金庸贈與，有他親筆簽名的《倚天屠龍記》小說，證明他也認為周海媚演活了周芷若。

1997年周海媚演出TVB的《大鬧廣昌隆》，所飾演的女鬼小芙蓉也是她一個讓人難忘的角色。

小芙蓉是觀眾很喜歡的女鬼。

內地女星范冰冰一直視周海媚是偶像，2014年范冰冰有份製作的電視劇《武媚娘傳奇》，就特別邀請周海媚演出楊淑妃一角，當年這個角色的性感扮相，讓人覺得周海媚真是永遠的女神。

周海媚在《武媚娘傳奇》中讓人驚艷。

2019年，周海媚再次演出電視劇《倚天屠龍記》，這次她飾演周芷若的師傅滅絕師太，被讚是最美麗的滅絕師太。