周海媚去世｜月前大騷總綵排時傳情緒失控兼失場　激嬲主辦遭除名

周海媚近日屢傳死訊，至12日晚上，其工作室微博就發文證實：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。」她最後一次亮相公開活動，是上月中出席第九屆雅安大熊貓與自然電影周活動，只見她穿上西裝、抱著大熊貓公仔對鏡頭微笑。不過，周海媚就被爆出10月曾於工作綵排時情緒失控、失場等，令主辦單位嬲爆，臨場決定飛起她；到底她情緒不穩是否與健康狀況有關，就不得而知。

周海媚突然去世，終年57歲。（微博@周海媚工作室）

定居內地20年的周海媚，10月原獲邀參加在澳門舉行的重頭綜藝節目《2023大灣區音樂匯》演出，不過有傳聞指，在演出前一天（10月20日）綵排完畢後，當工作人員扶周海媚離開舞台時，疑因觸碰到她的手臂位置，令她神經過敏而突然情緒失控，叫對方不要觸碰，並且即場大發雷霆，嚇窒在場所有工作人員，眾人事後皆議論紛紛到底她是情緒有問題還是耍大牌。

周海媚原定是《大灣區音樂匯》班底之一。

事件未有因而平息，爆料人指即使事隔一天，周海媚情緒還未平復，更一度想缺席總綵排。工作人員指她不願起床，反過來質問工作人員為什麼要嘈醒她，更大遲到兩個小時才施施然現身，令在場所有人呆等，主辦單位因而在一怒之下決定飛起周海媚，開騷前幾小時臨時抽起她所有宣傳海報，即日通知她不用出席音樂匯演。有傳周海媚當時亦已知闖禍，並透過經理人向大會道歉，解釋自己失場總綵排原因，不過仍不獲准出席匯演。