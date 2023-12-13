周海媚去世｜曾赴日拍攝性感寫真集引起轟動：講明唔露點

周海媚工作室昨晚（12/12）發文，證實周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日離世，享年57歲，消息震驚全城，不少粉絲感到極度痛心。

周海媚工作室已證實她已經離世。（周海媚工作室微博圖片）

周海媚生前有「最美周芷若」，除了樣子甜美外，也有一副性感身材，是不少男士心目中的女神，在1997年時一次偶然的機會，去日本拍攝了一個廣告，隨即在日本引起轟動，更被邀請拍攝寫真集，而且內容相當火辣，搖身一變成為冷豔性感女神。

周海媚因演出1994年版《倚天屠龍記》被稱為「最美周芷若」。（微博圖片）

周海媚樣子甜美。（節目截圖）

周海媚之前接受資深傳媒人汪曼玲訪問時，也有提及此經歷。她說碰巧當時有個朋友很熟悉日本，介紹她去日本一間經理人公司，然後就接了一個廣告，當時她覺得都幾有趣，就去嘗試一下，之後就獲邀拍攝寫真集，「同佢簽合約時講明唔露點嘅。（是否因為一些中國人的思想？）係囉。雖然一啲接吻戲，或者一啲激情床上戲，我都有試過，但你要我露點呢，我就過唔到了。」

除樣子甜美外，周海媚身材都好火辣，曾到日本拍攝性感寫真集。（節目截圖）

簽約時講明不露點。（節目截圖）

周海媚續言當時對方準備了很多套內衣給她試穿，她無數過，但真的有很多套，然後要她擺出成熟性感的姿勢，幸好拍這個寫真集時，當地所有工作人員包括攝影師、導演、燈光師等都是女性，因為該內衣品牌，每一年都會找一個女藝人合作去拍攝，剛好她那一年的主題就是全女性，「我又冇覺得有乜嘢好難做，因為嗰個女攝影師好有經驗，已經拍過好多寫真，佢都盡量捕捉到我最自然嘅表情，拍嗰個寫真集基本上係好少妝，係好自然嘅，大部份時間係冇搽粉底。咁當時又後生啲，皮膚又靚啲，淨係畫咗眼線。個化妝師好得意，朝頭早化妝前，會先幫我敷個面膜，皮膚OK啦，然後再幫妳搽啲護膚品。」

周海媚指拍攝時不用化很多妝。（節目截圖）

稱攝影師很有經驗。（節目截圖）

Sexy!（節目截圖）

拍攝時全是女工作人員。（節目截圖）

周海媚又笑言當時寫真集銷量OK，全部賣光，後來還翻印，她自己都只係得一本留來紀念。而經今次合作後，好欣賞日本人對工作的執着，而且很有禮貌、很準時，以及尊重你藝人的身份。

周海媚稱當時寫真集銷量OK，全部賣光（節目截圖）

後來還要翻印。（節目截圖）