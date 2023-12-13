周海媚去世｜病歷流出謝霆鋒任達華曾中招　有人因此被爆已婚？

周海媚工作室昨晚（12日）證實她因病醫治無效已於11日去世，終年57歲。逝者已而，但今日竟然有疑似她的病歷在網上瘋傳，內地相關部門已表示會查明事件，此事對死者實在很不尊重。其實病歷被流出已不是第一次發生，近年間中就會有藝人中招。

周海媚病歷疑似流出。（周海媚工作室微博圖片）

2019年任達華在中山出席活動時，突然遭狂徒用刀刺傷腹部，即場流血。其後，手按腹部、相當清醒的任達華便在工作人員安排下被送往中山一間醫院接受治理。之後，網絡上便出現一系列與任達華遇襲相關的相片、片段，不但包括他穿上直間病服、躺在病床上的相片，亦有一張疑似是他的初步診斷書。

任達華遇襲後即時入醫院接受治療。（網上圖片）

網上流傳疑似任達華今日遇襲的醫療報告。（微博圖片）

謝霆鋒在2015年於上海被蟹鉗傷手指，其後入院治理，本來只是小事，但謝霆鋒的病歷及手指X光照片竟然被放上網。他的經理人霍汶希（Mani）在事後於微博發文，指個人資料被放上網是「心情比手指的痛更痛！」她亦說不明白為何近年公眾把好奇心變成一個理由 ，可以肆無忌憚的把別人證件號、個人資料等私隱放上網，並且成為引以為榮的一件事，完全忽視道德，扭曲觀念！

謝霆鋒都中過招。（視覺中國）

內地藝人亦曾中招，2018年當紅小生林更新的病歷被放上網，其資料更寫他「已婚」，令到林更新即時在微博開火：「個別無良醫務人員公開病人病歷資料，自己偷摸翻翻侵權責任法去吧。我這住着院養着病遭罪着呢，也能被有些辣雞膈應到，佩服。我是掛號看病給您出示結婚證了？您給我登個已婚。總之，我相信您很快會回家了！」

寫「已婚」並不代表真係結咗婚。（網上圖片）