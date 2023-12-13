周海媚去世｜自認抗壓能力強不在意負評　坦承不想退休繼續演落去

有「最美周芷若」之稱的周海媚，在昨晚（12日）經其工作室在微博貼文證實已因病離世，終年57歲。消息一出隨即震驚兩岸三地，而其生前曾接受內地媒體訪問大談年齡感、事業心態等話題，引起不少網民再度關注，直言其內心相當強大，是一位很有個性的女人。

周海媚的工作室貼文證實她已因病離世，終年57歲。（周海媚工作室微博圖片）

作為公眾人物或多或少都有面對惡評的時候，面對不開心的事，原來周海媚可以獨自化解，她不需要找朋友傾訴，她在訪問中表示自己的抗壓能力是強勁的，完全不在意外界的批評聲音，認為別人來詆毁她，其實是對她的一種仰視，自覺活好自己就可以了。

而她還透露在拍劇時，如遇到認為角色對白上有問題時，她會看劇本作出更改，甚至乎會寫出來，再讓導演看，絕對不會去現場才討論。所以從她的對答可聽得出，其是一位極有個性內心強大的人。

周海媚曾因為演奸角而被鬧。（網上圖片）

另外，不少女演員到了35歲之後會面臨職業危機，在角色上的選擇不多，但她對此看得相當通透，面對年齡問題心態上非常好，表明甚麼年齡的人就演甚麼年齡的戲，每個年齡都有需要的演員。而她亦自問是一位停不下來的人，笑言要她退休的話可能會生病，認為人是做到老學到老，要不停地向前進，更應該要跟得上時代。強調大家需要願意看她演戲時，她還是會繼續演下去。不少網民對於她看透年齡、事業上的心態抱持正向思維都有讚無彈。