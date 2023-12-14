林峯被爆私下一面遭斥「傲慢冷漠」　吳千語被指嫁啱人驚現神逆轉

現年44歲的林峯近年帶妻女北上發展，昔日風靡萬千少女的「Chok峯」近年不時被指顏值身材大跌Watt，近日到澳門音樂會出騷更被指似油膩大叔，十足「翻版魯振順」。近日林峯舊愛吳千語社交網片段下曬出林峯私下一面，竟慶幸吳千語揀施伯雄？

林峯近日現身澳門舉行音樂會。（小紅書截圖）

林峯近日現身澳門舉行音樂會。（小紅書截圖）

吳千語上月在節目中透露，與施伯雄已遞交結婚申請書，擬明年舉行婚禮。今年是吳千語施伯雄宣布結婚後的首個聖誕節，兩人齊齊拍片布置聖誕樹，在鏡頭前大曬甜蜜，又攬又鍚又騎膊馬，相當恩愛。

吳千語為施爺爺賀壽。（施伯雄微博圖片）

網民紛紛大讚兩人好Sweet，又稱讚施伯雄氣質儒雅，「施伯雄是儒雅氣質，看起來好有文化」、「說實話！她長得這麽漂亮！不嫁富二代難道嫁矮窮挫嗎！說她不好的都是配不上她的！我就很喜歡吳千語的直接的性格和打直球的人！」、「這個男人又有錢，又紳士，又有教養，對女人又好，性格又好！很完美的男人」。有人則留言大呻對林峯的不滿，「開始覺得千語不懂事，後來在橫店見過林峰本人一次，那天下著雨我們等了好久想和他合影，結果是他傲慢又冷漠，帥有什麽用，錯過的都是不值得的」。

不過從另一條近日片段可見，林峯在上海機場被粉絲包圍，親切地與在場粉絲遂一合照，惟獨一位粉絲未能有合照，林峯大方上前詢問對方合照了沒有，更主動揸機影相，極度寵粉，與另一位網民所言相差頗遠。

今年是吳千語施伯雄宣布結婚後的首個聖誕節。（抖音）

兩人齊齊拍片布置聖誕樹。（抖音）

有粉絲在吳千語片段下投訴林峯對粉絲愛理不理。（抖音）

林峯上海機場與粉絲合照，有求必應。（抖音）