戀講嘢｜嘉賓阿寶曾性幻想心儀男同學　憶述 ：佢咬住唇件衫又濕

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯 (Ashina） 主持的VuTV節目 《晚吹一戀講嘢》，最新一集請來一位嘉賓是職業主持的阿寶，年齡保密。她在節目中分享「單戀遇上Gay」的故事，更指對方一個行為令她着迷。她說：「我記得有一次佢咬住唇，件衫又濕濕地，嗰一下我覺得好性感。」

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪（浩南）和郭奕芯 (Ashina） 主持的VuTV節目 《晚吹一戀講嘢》。（節目截圖）

嘉賓阿寶在節目中分享「單戀遇上Gay」的故事。（節目截圖）

憶述當年與男方認識的經過

193向嘉賓阿寶提問「你係咪叫做臨門一腳撻Q，係咪自己誤會咗自作多情！」她表示：「其實都好難唔會唔會，因為我哋每一晚都傾偈，同埋每一次message都好多表情，仲有心心喺後面。」她繼續指自己會回覆對方一個親嘴表情符號，並表示：「係中學嘅時候認識，我哋兩個都未拍過拖！」

她憶述當年與對方認識的經過，她說：「其實我覺得佢幾靚仔，識得打扮識得襯衫，同埋佢好溫柔。我哋係同班同學，有一次佢坐咗喺我後面。」講到兩人曖昧的情節，她表示：「我哋係同班同學，有一次佢坐咗喺我隔離就開始熟絡，佢屋企明明有一架車可以直接返到學校，但佢會轉車去到我嗰個站，同我一齊返學，所以都幾sweet。同埋都會一齊聽歌。」

193向嘉賓阿寶提問「你係咪叫做臨門一腳撻Q，係咪自己誤會咗自作多情！」（節目截圖）

阿寶憶述當年與對方認識的經過。（節目截圖）

大讚男方流汗衣服濕透好性感

提到愛上對方的時刻，她笑言：「我記得有一次佢咬住唇，件衫又濕濕地，嗰一下我覺得好性感，你幻想佢有少少汗，又望住你咬唇，同埋面紅，嗰啲畫面令到我暗地裏Oh My God，好多種種嘅畫面令我覺得我哋有啲嘢。」阿寶更在節目中多次毫不忌諱展現嘴角上揚的一面。

被問到兩人關係疏離的導火線，她坦言：「佢話有一件好重要嘅事要同我講，我就算喺電腦面前都好緊張，隻手濕晒。」193隨即反問：「喂呀大佬，中學生講啲濕晒，嚇死人啦！」她繼續分享：「之後我就話你咪講囉，我ready 㗎啦！佢話要約一日出嚟，而且呢件事好秘密，佢要去海邊講。」

阿寶更在節目中多次毫不忌諱展現嘴角上揚的一面。（節目截圖）

得知男方是同性戀勁失落

她重提當天海邊的約會情節，她說：「呢樣嘢好難開口已經擺咗喺個心裏面好耐，所有呢啲前奏都令到我好緊張，我就話你係咪想x，跟住佢一句答埋嚟話我鍾意男仔，跟住我就O晒嘴。」她指對方說完自己的心聲後，表現得眼泛淚光，對方更表示：「其實我全班嘅男仔都鍾意過。」最後對方向她解釋以前一切的舉動也是表現友好關係，最後他們至今仍然保持友好。