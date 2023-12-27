2023回顧｜官非纏身藝人林作涉JPEX案最轟動　周永恆襲警入獄兩周

回顧2023年香港藝人官非纏身事件，最受關注的定必是虛擬資產交易平台JPEX案，多位藝人需到警署協助調查，當中包括莊思敏、林穎彤、張智霖，以及林作等。而林作去年涉不小心駕駛今年3月被裁定罪成，被罰款兩千元，今年9月中他因涉JPEX案被捕後扣留中區警署，其女友裕美被傳媒捕捉到帶同叉燒飯及凍檸茶現身警署，由警員轉交男友。此外今年還有不少藝人官非纏身，甚至被判坐監，備受關注！

林作曾因被判不小心駕駛罪而不滿，在庭外稱已準備好要上訴。(凌子淇攝)

林作涉JPEX案件被捕後扣留中區警署，其藝人女友裕美被傳媒捕捉到帶同叉燒飯及凍檸茶現身警署，由警員轉交男友。（資料圖片）

林穎彤與緋聞男友鄭雋熹涉醫院內擾亂秩序案件

除了林作涉JPEX案件最轟動外，同樣是涉案藝人之一的林穎彤（Bella）還有另外一單官非。Bella與29歲緋聞男友TVB藝人鄭雋熹涉嫌在2023年8月2日，於雅麗氏何妙齡那打素醫院4樓一病房外走廊，在公眾地方作出擾亂秩序的行為，他們更一度表現得情緒激動，而且阻礙醫院正常運作，後來兩人更被傳因為負面新聞纏身慘被公司雪藏。他們上月（17日）在粉嶺法院再訊，控方申請押後案件至明年1月12日再訊，以待索取法律意見，獲裁判官批准，各被告准以原有條件續保釋。

Bella自事件發生後，於今年10月生日的月份曾經在IG限時動態分享新動向，宣布選讀HKU SPACE「應用營養學及營養補充劑基礎證書」課程，而課程將於11月22日正式開始！她‪上月接受訪問亦有說過原本已經打算報讀課程而停工，不過並未有透露是否會轉行。她僅回應：「公司畀咗好多好開心回憶我，令我成長咗好多，基本上我所有青春都放咗喺公司，所以絕對唔係意興闌珊，只係人大咗心態同追求嘅唔同咗。」而她的緋聞男友鄭雋熹對於案件的態度表示以平常心面對，還透露與TVB將約滿暫未約見傾續約。

案件編號：FLCC1296/2023

11月17日林穎彤現身粉嶺法院。（劉安琪攝）

鄭雋熹同樣以黑白打扮出現。（劉安琪攝）

方力申女友葉萱飛韓國出庭指證鄭明析性侵

提到情侶，除了緋聞情侶林穎彤與鄭雋熹之外，方力申女友葉萱（Maple）也受到官非纏身。Maple在今年年初被爆與韓國「攝理教」教主鄭明析性侵案有關，根據韓國媒體報道，去年Maple與另外一位女子在韓國開記者會指控鄭明析性侵一事，並向警方落案，而Maple今年4月更飛往當地出庭指證鄭明析。根據當地報道指在法庭聽證會上，韓國檢察官正在尋求對鄭明析判處30年的監禁，還要求他接受500小時的性治療計劃及戴腳踝監視器20年。

而Maple曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》中公開講述被性侵的經過，她憶述當時被對方一直洗腦，指她是獲得寵愛，所以一直沒有反抗。在紀錄片當中她還透露當時其實有一位女信徒受查時居然說謊，更聲稱自己未聽過對方是救世主，又指是Maple自己走進去男方的房間，當刻感受到被深深背叛！此外紀錄片也記錄了她從香港機場出發去到韓國酒店開記者會揭發鄭明析的惡行，以及公開2018年被對方性侵的經過，直到2020年也曾經被對方又一次性侵，事後將錄音檔案交給警方作為證據！

鄭明析多次表明自己是上帝的執行者及要求信徒稱呼自己為「上帝」和「主」。（《以神之名：信仰的背叛》畫面）

方力申女朋友葉萱（Maple）被媒體揭穿與韓國「攝理教」教主鄭明析性侵案有關，備受關注。（Netflix截圖）

Maple的男友方力申今年3月出席活動時首度向媒體大方認愛，承認與對方是男女朋友的關係。他還透露其實女朋友有曾經因為邪教事件公開後，而主動提出過分手，不過彼此之間實在太深愛，最後仍然選擇繼續發展。事隔一個月後，他在4月出席活動接受訪問表示自己沒有陪伴女方飛往韓國出庭，以及尊重她家人的意願由他們陪同她飛往韓國。他說：「咁亦都希望大家都唔好啦，可以畀返啲空間佢，我覺得佢而家最需要就係空間。最緊要就係尊重佢自己嘅意願囉，如果佢希望自己一個人靜啲，咁就一個人靜啲囉。」

方力申在四月份出席活動接受媒體訪問表示自己沒有陪伴女方飛往韓國出庭，尊重她家人的意願。(胡凱欣 攝)

劉馬車多次捲入風化案

網絡紅人、自稱「劉馬車」的劉駿軒2019年7月曾於內地犯「強制猥褻罪」而被捕，翌年被判監3年6個月，並在內地服刑，直至年初才返回香港。劉馬車已非首次捲入風化案，今年4月26日在天水圍天福路港鐵站的扶手電梯猥褻侵犯女子X，之後同日再於天水圍站月台猥褻侵犯女子Y，4月28日他於天水圍一間酒店的咖啡室猥褻侵犯女子Z，他前後共猥褻侵犯3名女子，他其後承認3項「非禮罪」，被判囚5周。

案件編號：TMCC990/2023

劉馬車今年7月30日「涉嫌襲擊致造成身體傷害罪」而被判囚6星期，另須向事主賠償眼鏡費用 1,100 元。

他上月（30日）於金鐘統一中心出席《培生擂台: 無敵盃》記者會後，在傍晚6時10分離開大廈時，被警方帶上警車。他被警方拘捕涉嫌「非禮」於上月（29日）在天水圍一運動場非禮一名13歲女童，而其後逃去，並於本月（2日）上午在沙田裁判法院提堂。

劉馬車「涉嫌襲擊致造成身體傷害罪」，稱自己會自首，可見他臉上有血迹。（劉馬車youtube頻道）

周永恆被控襲警判決入獄兩星期

現年39歲的周永恆涉嫌出言恐嚇妻子，今年4月被捕後他在警署拒絕配合警員採集指紋，又涉嫌向警員吐口水。他於今年9月21日由老婆陳薇（Britni）陪同下現身屯門裁判法院接受判刑，承認早前犯下「抗拒執行職責的警務人員」及「襲擊執行職責的警務人員」兩罪。而周永恆代表律師亦向法官揭露被告在受查至上庭前一天，仍有服用毒品大麻，已經承認會戒毒接受治療。署理主任裁判官張志偉作出判決周永恆即時入獄兩星期及罰款$2000。

案件編號：TMCC866/2023

周永恆今年9月21日現身屯門裁判法院接受判刑。（葉志明攝）