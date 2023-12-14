林超榮病逝｜陳淑蘭喊住主持　讀出三位女兒親筆信透露最後遺願

香港電影著名編劇及演員林超榮（超人）昨日（12日）病逝，終年61歲。一起主持港台節目《開心日報》的好友陳淑蘭（蘭子）亦有到醫院送他最後一程，今日節目播出《懷念林超榮特輯》，蘭子、杜雯惠、黃桂林、譚永標等輪流講出對超人的感受，蘭子喊住主持說：「我知道超人係同我哋一齊，佢嘅正能量嘅人同我哋一齊。」

林超榮昨日離世，他曾主持的電台節目《開心日報》今日播出《懷念林超榮特輯》。（fb@RTHK 香港電台）

而譚永標亦泣不成聲，飲泣表示自己後悔從未告訴林超榮自己何其欣賞他，甚至視他為偶像。黃桂林又透露，這天早上特地買了超人最愛的多士、雞蛋，放在他平時最愛坐的位置。節目上除了播出他最後一次參與廣播劇的片段，亦播放多首超人喜愛的歌曲，如李宗盛《寂寞難耐》，以及她三個愛女特地點名要送給爸爸的《一生所愛》（原唱：盧冠廷）。

節目播出超人（左二）最後一次參與的廣播劇《盜愛》。（fb@RTHK 香港電台）

蘭子與超人是好朋友，她心情未平復，喊住主持節目。（fb@Lanchi陳淑蘭）

蘭子都有份去醫院見林超榮最後一面。（fb@Lanchi陳淑蘭）

節目尾聲，蘭子強忍眼淚讀出超人三個女兒撰寫的親筆信，當中除了提到林超榮與她們相處的點滴，如愛講粗口、雨中救貓、唔刷牙返工、臨終前的對話等等外，女兒亦透露原來林超榮的遺願是做區議員。

從女兒的親筆信得知，林超榮原來很渴望做區議員。（fb@RTHK 香港電台）

以下為林超榮女兒親筆信全文：

「超人爸爸嘅傳奇人生昨日煞青咗，我好鍾意亦好唔捨得呢個唔梳頭、得返四隻牙、拎住個穿窿紙袋，入面袋住三本書，仲係過期未交罰款，同埋將粗口發揮得淋漓盡致嘅爸爸。爸爸，個個嚟探你嘅朋友都話你真係好好，又搞笑，又遴鬼迍，但係乜人都幫。講到幫人，爸爸都有「有志不得伸」嘅時候。



講個秘密畀大家聽，爸爸其實一直都想做區議員，除咗可以幫人之外，仲有個天大契機，就係可以喺嗰區周街免費泊車。喺《開心日報》報道主持離世咁傷心嘅消息， 成件事好有爸爸嘅作風，你乜都睇得咁樂觀。爸爸冇嘢做唔成，唯獨係做唔到嚿電芯，爸爸只有正極，冇心機，正能量爆滿，爸爸係所有人心中嘅開心果。好掛住嗰個10:30電台開工，10點先電話響，再聽多一句「哎呀！」然後牙都唔刷就衝去返工嘅爸爸，我問你，個口咁臭畀人聞到㗎喎，你話是但啦，啲聽眾都聞唔到嘅。冇錯，爸爸真係好污糟，不過幫佢澄清返，爸爸一日沖兩三次涼，一日洗廿幾套衫，只不過都係得一條底褲。爸爸，你咁鍾意講嘢，喺另一個世界記得開返場棟篤笑任你噏，到時開再間書店同文具店，到時大把筆俾你偷，冇人再話你用鋼漏墨漏到隻手變黑色喇。爸爸生前真係好鍾意筆，見筆就攞，前日已經得到朋友馬小強證實，爸爸確實有『戀筆癖』，爸爸對筆嘅喜愛程度，大至動作全伊利沙伯醫療團隊為已經住院嘅爸爸喺舊病房找尋失物鉛筆一支，當中具有誇大成份，請自行斟酌。



爸爸，你喺滂沱大雨中都不忘拯救一竇BB貓，唔知係咪因為佢哋喺你書店大，成日𥄫你做緊啲乜嘢，而家又俾我哋叫做肥仔，又係隻污糟貓。一切嚟得太急啦，最後一句聽爸爸你講嘅竟然係『嘩！梅菜剁豬肉，正呀！』邊有人做化療都咁有胃口㗎？爸爸，你真係好努力、好叻、好犀利，我哋永遠愛你，你永遠都喺我哋身邊。雖然WhatsApp group嘅訊息以後唔會再全員已讀All seen，但係你你對我哋嘅好，對我哋嘅付出，你一生人做過嘅好事，我哋所有人Well received，收到晒，再見啦爸爸。」

