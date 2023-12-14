社內相親｜盧覓雪讚鏡粉策劃性極強　BenSir：係新鮮嘅人民風景

盧覓雪（Michelle）與Ben Sir（歐陽偉豪）在ViuTV劇《社內相親》首次合作，雖然與Edan或Anson Lo戲份不多，但講到與MIRROR的淵源，盧覓雪除與部份鏡仔合作過之外，其社交平台近年亦不時成鏡粉征戰區，講明會還拖嘅雪雪為此表示：「每次佢哋攻擊我時都會慨嘆，我都算係最早撐MIRROR嗰批，你哋當我無做過嘢咁 ⋯⋯」



盧覓雪同Ben Sir雖然第一次合作，但一開工已默契十足，訪問當日，雪雪講到勞氣位時，Ben Sir亦可即時幫手降溫。（陳順禎攝）

《社》雖然改編自韓國超人氣同名喜劇，但盧覓雪原來向來對韓劇零興趣， 並謂「會睇係因為好多人叫一定要睇，但中伏過好多次，受不了，所有嘢都唔係好啱口味。」而Ben Sir亦非韓劇愛好者，之所以會接拍《社》，全因「雪雪做老婆」、「韓國劇本」以及未曾與ViuTV合作等不可抗拒的因素，而意外收穫是劇中的相親相愛餐廳與Ben Sir屋企靠近，令他每日開工都十分方便。

做過記者、編輯、節目主持，雪雪見盡大場面。「四大天王、哥哥、阿倫嘅FANS都好瘋狂，佢哋都會追車，我都見識過；而家粉絲進步咗，唔會寄元寶，而係變成鍵盤戰士，不過我覺得係公平，我有我講你有你攻擊。」（陳順禎攝）

動物大遷徙成最美的風景

講到全劇深劇場面，雪雪表示每次只要有Anson Lo或Edan在場，都會看到粉絲們如動物大遷徙一樣，在餐廳外為避免入鏡面左走右走。「都真係一個好風景，因為其實佢哋可以唔配合你架嘛。」Ben Sir表示每次步出餐廳，都獲神徒、爵屎們禮賓式待遇，他甚至為怕被誤會太敷衍，特地換了好幾個打招呼方式。「嗰種威力令我都諗係咪咁盲目支持偶像呢？又唔係，佢哋可能係互相畀到鼓勵大家，我之前同阿Dee合作過，同佢啲fans傾偈時，佢哋都講阿Dee影響大家，所以呢種情感我哋要尊重，同埋慶幸有咁嘅接觸，如果唔係未必會理解佢哋點解會全日咁跟住。」

雪雪與Edan曾在《娛樂風雲》合作，但如果有機會再合作，佢都會想揀Edan或AK，仲話可以同AK演姐弟戀。

讚嘆粉絲組織能力

談及追星演變過程，雪雪由80年代嘅譚詠麟和張國榮，到後來的四大天王以至MIRROR全都看在眼內，她認為如今支持偶像不單買演唱會門票、唱片，而係要做到鋪天蓋地。「年代唔同咗、形式都唔同，加上有Social media，會再出力好多，幫自己偶像洗版。有錢願意花時間我都唔驚訝，而係嗰種策劃性我都覺得好犀利，組織能力之高、之勁係一種見識。」而對於這種鋪天蓋地的應援，Ben Sir笑言是一種新鮮的人民風景，身為港島區人士，亦曾在姜濤誕時受惠。

Ben Sir先後為3間電視台打工，要比較的話，他說：「TVB好似幫你打個底 ，喺HOY拍《東呃西編》因為較多戲劇嘢，係拍得好辛苦，但都幾過癮一件事，而VIU第一次合作有咁嘅陣容，已經好好。」（陳順禎攝）

過去雪雪先後因「Anson Lo粉絲抄襲姜濤粉絲」、「Jeremy只買居屋」、發聲為泥鯭抱不平而令其社交平台變成戰場，舊事從提，雪雪立場始終如一 ，她說「我有我立場，你有你態度，你咪征戰囉，我又唔怕，我有還拖㗎，我寫得出就會承擔責任，其中一個係因為Anson Lo被征戰，我心諗 『今次我同佢合作，你嚟征戰我呀？』 有場戲我係要打佢，我係咪要打返佢一鑊？我同Anson Lo之間無任何誤會 ，係你哋誤會我演繹呢件事，你覺得我傷害你偶像，但我本意根本唔係咁，佢哋咩都睇大咗啲，一涉及偶像就咩都睇大啲，我覺得好好笑，咁樣其實係害咗偶像，因為你令你偶像進度空間細咗好多、聽唔到真話。」

重提以「薑絲蒸泥鯭」一事，雪雪都話「嗰次都幾大單」，但亦堅持「就算攻擊，我都係要講」。（陳順禎攝）

雪雪一再強調自己是對事不對人，而自己亦從未針對鏡仔任何一員。「我係幫理，幫道理講句公道說話都唔得？」Ben Sir認為最重要是江湖事江湖了，而粉絲有發洩渠道某程度亦屬好事，而偶像只要立場夠堅定，亦大可不必道歉。話題伸延到姜濤早前與女網民事件上，在雪雪的角度來看，她認為姜濤只需為公開女網友照片而道歉。「有人攻擊你，你可以回應 ，Edan還過拖，仲講得好好，我覺得你清清晰晰講係無問題，同埋搞清楚點解要道歉，唔好令人有縮沙感覺，我而家係愛之深責之切。我係支持還拖，如果唔係一擺盤吉你就要俾利市。大家都可以有理性位去做呢啲事情，而家最後兩邊都變成網絡欺淩受害者。」