新聞女王劇透20集｜佘詩曼說服車婉婉辭職　何依婷為新聞性感應酬

第19集《新聞女王》馬貫東介紹一班司機給何依婷認識，並叫大家平日遇到甚麽事都可以報料給何依婷，她亦開始更大膽地去發掘新聞。李施嬅求鄧智堅讓她回去SNK News電視部被拒絕後，種種不如意讓她覺得自己真的要改變了。

何依婷從馬貫東介紹的司機口中知道有非法賽車，便在《新聞女王》第20集和馬貫東去拍攝過程。馬國明為電視台找贊助時，客戶被車婉婉搶走，但竟然被他打探到車婉婉的家事。馬國明回到辦公室，見到車婉婉坐在自己的位上，說想坐他的房，怎知卻反過來被馬國明以她的家事用來威脅她。

何依婷拍攝到非法賽車的過程。（熒幕截圖）

馬國明的廣告客戶被車婉婉搶走。（熒幕截圖）

馬國明從非法賽車的富二代口中得知車婉婉的家事。（熒幕截圖）

車婉婉想給馬國明下馬威，怎知反過來被威脅。（熒幕截圖）

佘詩曼和車婉婉在開會時繼續針鋒相對，在決定議題時說用投票做決定，車婉婉得到馬國明一票而贏了。之後不但電視台的黃金時間新聞報道全是車婉婉負責，連佘詩曼在外邊學校講授的課堂，學校都換了車婉婉去代替自己。為了制衡佘詩曼，鄧智堅提出了再加一個副總監的職位，佘詩曼也猜到這個和自己平起平坐的位置是給車婉婉的。

在工作決策上佘詩曼處處被車婉婉所掣肘。（熒幕截圖）

鄧智堅提出了再加一個副總監的職位。（熒幕截圖）

何依婷發現馬國明跟那些非法賽車的人有來往，便要求馬國明帶自己一起去他們聚會，她還特別打扮得很性感艷麗，故意去和那班人混熟想收取情報，卻被馬國明發現她的企圖。

平日是乖乖女的何依婷性感地去應酬馬國明的朋友。（熒幕截圖）

馬國明看穿何依婷是有企圖。（熒幕截圖）

佘詩曼到車婉婉家中，向她提出和解，佘詩曼拿出車婉婉老公有外遇的照片，說這照片可以幫她離婚，車婉婉就可以不靠在SNK News爭取一個高職位，也可以爭取到兒子的撫養權，而且還可以從她老公那裡分到很多錢。

佘詩曼到訪車婉婉的家，告訴她可辭職好好照顧兒子。（熒幕截圖）

佘詩曼有車焥老公的外遇照片可以幫她離婚。（熒幕截圖）

車婉婉接受佘詩曼的提議回去辭職離開SNK News，讓鄧智堅很愕然。在車婉婉離開前，竟然把當年佘詩曼拍攝的賊王案片段，和她查到的一些資料交給馬國明，說感覺這宗案有很多疑點，希望馬國明可以查出真相來。

車婉婉突然辭職讓鄧智堅很愕然。（熒幕截圖）

車婉婉當年己經覺得賊王案有很多疑點。（熒幕截圖）

車婉婉把她手上的賊王案資料交給馬國明。（熒幕截圖）

馬貫東帶著何依婷到二人第一次見面的海邊，借機會向何依婷表白，亦得到何依婷以情深一吻作為回應，正式認定二人的情侶關係。

馬貫東向何依婷表白。（熒幕截圖）

何依婷接受了馬貫東做男朋友。（熒幕截圖）

李施嬅在報紙做的新聞被上司刪除了，讓她很不開心，回到家後看著自己的履歷如此亮麗，但卻苦無發揮機會。高鈞賢這時回家告訴他自己升職了，想和她慶祝，但她一點也高興不起來。

李施嬅所做的報道被上司禁止報道。（熒幕截圖）

高鈞賢高興地告訴李施嬅自己升職了，但她完全不感到開心。（熒幕截圖）

高鈞賢帶李施嬅去聚會應酬，李施嬅感到自己格格不入，而一個人生悶氣。之前被佘詩曼解僱的陳曉華也在這聚會上，她告訴李施嬅轉行後賺到比在電視台更高的人工，她更一語道破李施嬅連為高鈞賢著想，去跟別人應酬也不願意。之後李施嬅去麵店，去格仔山發現一切都變了，情緒崩潰後她也決定要改變，首先就是和高鈞賢分手。

陳曉華一語道破李施嬅的心中想法。（熒幕截圖）

李施嬅當日爭取要留下的麵店，店主要關店移民。（熒幕截圖）（熒幕截圖）

李施嬅常去的格仔山要重建關閉。（熒幕截圖）