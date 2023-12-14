Patrick Sir林溥來化身中銀香港星級按揭用家　傳授置業揀樓心得

藝人Patrick Sir（林溥來）近年憑著教育界名師及專業主持形象入屋，本身在置業及投資方面經驗豐富的他亦經常向觀眾大方分享入市心得。Patrick Sir兩年前與藝人太太關宛珊誕下囝囝Preemo，之後更由細屋搬大屋，為的就是讓一家三口住得更舒適。而令他在置業路上事半功倍，除了靠自身經驗外，中銀香港按揭「置業專家」App提供豐富又實用的置業資訊、專業貼心的按揭團隊、方便簡易的數碼化服務特色，亦是他作為精明置業人士的致勝之道。

Patrick Sir親身傳授置業揀樓心得。

善用「置業專家」App小工具 置業靠睇準時機 新手業主必留意樓市走勢

深明置業為人生大事，當然不能掉以輕心，富有經驗兼中銀香港忠實按揭客戶的Patrick Sir更親身訪問5位中銀香港按揭真實用家，由置業新手到專業用家，分享他們置業旅程的經歷和心聲，並大讚中銀香港的按揭專員和「置業專家」App如何令他們整個置業旅程更順利輕鬆。

Patrick Sir表示中銀香港按揭「置業專家」App令他隨時隨地都能緊貼樓市發展。

作為「置業專家」App真實用家的Patrick Sir表示：「入市當然要睇準時機，平時趁工作空檔，我會在『置業專家』App查閱心水樓盤及其價格走勢，App內更設有「估價到價提示」，這個功能最適合已鎖定好心水樓盤的用家，令捕捉到筍盤的機會大大提升！另外，App內配備一系列實用小工具助用家計算置業成本外，更有不少本地甚至大灣區的樓盤資訊，令我隨時隨地都能緊貼樓市發展。」

Patrick Sir在置業過程中不忘考慮可持續社會發展為下一代創造更美好的環境。

買樓、做按揭最緊要由心出發 專業團隊全程Plan with you

出名精明的Patrick Sir表示每次置業前，都會親身睇樓不下數十次，確保物業無論在裝修、面積、配套或周邊交通上，都達到其標準，而且無論是自住抑或放租，都會設身處地，由心出發去考慮是否適合一家大細生活。充滿父愛的Patrick Sir現時凡事都以囝囝行先，希望將最好的留給下一代，在置業過程中不忘考慮可持續社會發展，Patrick Sir表示：「我會使用『置業專家』App全線上遞交按揭申請、上載文件、及查詢審批結果等，實現全程按揭申請無紙化，可以減省使用數百張紙張，有助推動減碳環保，為下一代創造更美好的環境。而且於線上提交的申請，更有按揭專員貼心跟進，全程Plan with me，讓我的置業過程更安心放心！」