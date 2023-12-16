鬼故｜聽《夜夜痴纏》必有怪事？　麥潔文爆開騷時水樽突現驚嚇事

電台之間流傳着不少靈異故事的傳聞，有人做節目收過「女鬼來電」，有主持夜晚試過被「好朋友」望住做節目等等。講起電台鬼故，其實有一首歌曾經被傳因為惹鬼而遭電台禁台。《夜夜痴纏》為電影《靈氣迫人》的主題曲，電影《靈氣迫人》由周潤發和葉蒨文主演，而麥潔文則飾演戲中女鬼「羅麗莎」兼主題曲主唱。昨日（14/12）著名歌手麥潔文和老公江華及女兒陳薔天為《歡樂滿東華 2023》節目採排，接受《香港01》訪問時大談歌曲《夜夜痴纏》的故事，原來歌曲「惹鬼」真有其事？



麥潔文在1984年電影《靈氣迫人》中飾演女鬼兼主題曲主唱。（YouTube截圖）

關於《夜夜痴纏》被電台禁播一事，麥潔文坦言未至於禁播，不過當年就曾有電台DJ反映，有聽眾聽到歌曲時遭遇靈異事件。麥潔文接受《香港01》訪問時說：「唔關事㗎，唔知點解以訛傳訛，講咗呢隻歌播咗就有嘢，只不過某個DJ喺節目突然間有嘢，到最後find out都唔係因為播我隻歌。」哪一個電台？她回答：「港台最多，新城都有，反而商台就唔覺。都有人播嘅，有時聽到朋友話：『播呢隻鬼歌』。」

由周潤發、葉倩文及黃百鳴主演的港產恐怖電影《靈氣迫人》。（截圖）

她表示，當年《夜夜痴纏》播出時，也聽說過有聽眾表示聽歌後有奇怪事發生。她說：「我聽過有人打去電台講：『我一聽呢首歌就俾鬼砸（鬼壓床）。』我都話：『吓咁得意？』」及後，麥潔文亦表示演唱會唱《夜夜痴纏》時，也發生過奇怪事。她說：「試過演唱會，樽水......」身旁的助手補充道：「樽水個蓋彈出嚟，但係樽水唔係有氣嘅。」麥潔文說：「突然間『卟』就彈出嚟。我就唔知，因為樽水喺我後面，佢哋喺台側邊就見到。」

YouTube傳送門：麥潔文演唱《夜夜痴纏》

麥潔文在1984年電影《靈氣迫人》中飾演女鬼。（YouTube截圖）

麥潔文經常在演唱會中唱《夜夜痴纏》。（YouTube截圖 / 環星音樂 / 環星娛樂 WSM Music HK）

麥潔文說：「傳咗三十幾年。嗰陣時因為《靈氣迫人》，我就係個女鬼同埋唱主題曲。有啲人會好驚，但係有啲人就冇嘢，覺得只係情歌咁聽。」相隔三十多年，還有沒有人要求麥潔文唱《夜夜痴纏》？她說：「有㗎，所以有一次，上一個演唱會2019年嗰時，我一開騷就開始就清唱『wu~~wu~wu~』，嚇吓人先，哈哈。」

由周潤發、葉倩文及黃百鳴主演的港產恐怖電影《靈氣迫人》。（截圖）

+ 4

延伸閱讀：十二傳說｜《夜夜痴纏》禁播35年 電台DJ解構廣播界禁忌真相

《靈氣迫人》的經典在於其詭異得讓人頭皮發麻的氛圍，麥潔文飾演被槍殺的女歌星羅麗莎，半夜時故宅中卡式機總會自動播放她生前最出名的作品《夜夜痴纏》。大概知道故事背景後，觀眾再聽到歌曲後，便不自覺地把歌曲前奏的女聲哼唱，投射成死者生前的哀怨哭號，讓人聽到後感到很不安。

而麥潔文也曾就歌曲接受商台訪問，她說到當年在燈光昏暗的配音室配唱歌曲時，看到Memo紙在無風狀態下被捲走，讓她事後想起也感到毛管戙。後來亦有香港電台的工作人員向她透露，曾有節目主持人在播放歌曲後，在Log紙寫上「我唔撈」...

前新城DJ科林以前主要負責深宵時段，他表示其實自己也是在聽眾點歌後，才無意之中得知《夜夜痴纏》的故事。他語帶神秘的說：「因為已答應會播，做完research睇到啲又有怪聲又有黑影嘅故仔，都只可以頂硬上去播。到我播嘅時候…神奇嘅事件就發生喇…就係咩事都冇呀！」雖然電台裡亦有流傳其他詭秘傳言，但他表示在電台工作9年，在多個通宵工作的晚上，他也幸運地未曾遇上邪門怪事。